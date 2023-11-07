Універсальний квиток за 49 євро став справжнім проривом у Європі. Deutschlandticket буде працювати й надалі, але його вартість може зрости. Така ціна за майже всі види транспорту в Німеччині є надзвичайно низькою, тому перевізники мають через це значні збитки.

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Єдиний квиток подорожчає?

Єдиний квиток у Німеччині таки продовжать і після травня 2024 року. Про це федеральні й земельні уряди домовилися під час тривалих дебатів. Але дійти згоди щодо підвищення ціни на проїзний так і не змогли. Тому поки невідомо, скільки Deutschlandticket може коштувати в майбутньому.

Через його низьку вартість транспортні компанії втрачають великі прибутки. Тому кошти, які залишилися в бюджеті з цього року, використають у наступному для компенсації цих фінансових втрат. І держава загалом, і усі землі Німеччини внесуть по 1,5 мільярда євро, щоб покрити цю нестачу.

Але таке рішення є ситуативним. Зовсім не виключено, що вартість єдиного транспортного квитка в Німеччині зросте. А от наскільки, будуть вирішувати найближчим часом. Тому дебати й суперечки щодо цього ще будуть тривати. Поки розробкою концепції на наступний рік займається Міністерство транспорту.

Соціологічні дослідження показали, що багато німців не готові до підвищення ціни на єдиний квиток. Для 37% респондентів ціна в 49 євро – це межа. Ці громадяни скасують підписку на проїзний, якщо він здорожчає. А 23% опитаних готові погодитися із підвищенням ціни до 59 євро. Близько третини німців можуть платити за єдиний квиток ще дорожче. А 6% готові віддавати за проїзний навіть до 89 євро щомісяця.

Мільйони людей придбали вигідний проїзний в Німеччині / Фото Freepik

Феномен проїзного за 49 євро

1 травня 2024 року у Німеччині зафіксують рік з дня запуску єдиного квитка за 49 євро. З ним пасажир може безкоштовно користуватися майже всіма видами громадського транспорту в країні. Отримати його можливо тільки за умови щомісячної передплати.

Цей єдиний квиток став справжньою революцією й однією з найбільших реформ громадського транспорту в Євросоюзі. Приклад з Німеччини взяли і інші країни. Де у Європі працюють єдині квитки, схожі на німецький Deutschlandticket – читайте в нашому матеріалі.