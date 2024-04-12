Греція запускає безплатний відпочинок для однієї категорії туристів

Влітку 2023 року, в розпал туристичного сезону, грецький острів Родос зазнав масштабних лісових пожеж. Влада оголосила про найбільшу евакуацію в історії острова, що призвело до того, що багатьом туристам довелося перервати свою відпустку.

Цього року грецька влада вирішила компенсувати відпочинок туристам, які змушені були покинути острів минулого літа, організувавши для них "безплатний" відпочинок. До 25 000 відпочивальників отримають ваучери на тижневе перебування в готелях острова Родос.

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Греція запускає безплатний відпочинок для деяких туристів

Згідно з рішенням, яке місцеві чиновники від туризму назвали першим у світі, до 25 000 відпочивальників – переважно британців – отримають право на компенсацію, починаючи з цього тижня.

В рамках нової ініціативи особи, які були змушені евакуюватися з готелів через лісові пожежі, тепер матимуть можливість отримати електронні ваучери вартістю до 500 євро. Ці ваучери можуть бути використані для покриття витрат на тижневе перебування на Родосі.

Програма буде впроваджуватися у два етапи: перший етап триватиме до 31 травня, а другий – з 1 жовтня по 15 листопада.

У заяві, оприлюдненій представниками туристичної галузі Родосу, повідомляється, що нова ініціатива викликала значний інтерес серед відпочивальників. Понад 5 000 осіб вже підписалися на програму.

Деякі туристи зможуть безкоштовно відпочити на грецькому острові Родос / Фото Unsplash

Як зазначив Янніс Папавасіліу, який очолює профспілку готельєрів острова, компенсація відображатиме суму, яку клієнти спочатку заплатили туроператорам, і варіюватиметься від 300 до 500 євро.

Це буде застосовуватися тільки до готелів, а не до приватного житла в стилі Airbnb,

– уточнив він.

При цьому прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, який відвідав Родос раніше цього тижня, попередив про високий ризик виникнення лісових пожеж і надалі.

Зауважимо, місцеві жителі популярних курортів протестують проти надмірного розвитку туристичної сфери. Зокрема, війну мандрівникам оголосило місто Малага в Іспанії.