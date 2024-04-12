В этом году греческие власти решили компенсировать отдых туристам, которые вынуждены были покинуть остров прошлым летом, организовав для них "бесплатный" отдых. До 25 000 отдыхающих получат ваучеры на недельное пребывание в отелях острова Родос.

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Греция запускает бесплатный отдых для некоторых туристов

Согласно решению, которое местные чиновники от туризма назвали первым в мире, до 25 000 отдыхающих – преимущественно британцев – получат право на компенсацию, начиная с этой недели.

В рамках новой инициативы лица, которые были вынуждены эвакуироваться из отелей из-за лесных пожаров, теперь будут иметь возможность получить электронные ваучеры стоимостью до 500 евро. Эти ваучеры могут быть использованы для покрытия расходов на недельное пребывание на Родосе.

Программа будет внедряться в два этапа: первый этап продлится до 31 мая, а второй – с 1 октября по 15 ноября.

В заявлении, обнародованном представителями туристической отрасли Родоса, сообщается, что новая инициатива вызвала значительный интерес среди отдыхающих. Более 5 000 человек уже подписались на программу.

Некоторые туристы смогут бесплатно отдохнуть на греческом острове Родос / Фото Unsplash

Как отметил Яннис Папавасилиу, возглавляющий профсоюз отельеров острова, компенсация будет отражать сумму, которую клиенты сначала заплатили туроператорам, и будет варьироваться от 300 до 500 евро.

Это будет применяться только к отелям, а не к частному жилью в стиле Airbnb,

– уточнил он.

При этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, посетивший Родос ранее на этой неделе, предупредил о высоком риске возникновения лесных пожаров и в дальнейшем.

Заметим, местные жители популярных курортов протестуют против чрезмерного развития туристической сферы. В частности, войну путешественникам объявил город Малага в Испании.