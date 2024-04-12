Цього року грецька влада вирішила компенсувати відпочинок туристам, які змушені були покинути острів минулого літа, організувавши для них "безплатний" відпочинок. До 25 000 відпочивальників отримають ваучери на тижневе перебування в готелях острова Родос.

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Греція запускає безплатний відпочинок для деяких туристів

Згідно з рішенням, яке місцеві чиновники від туризму назвали першим у світі, до 25 000 відпочивальників – переважно британців – отримають право на компенсацію, починаючи з цього тижня.

В рамках нової ініціативи особи, які були змушені евакуюватися з готелів через лісові пожежі, тепер матимуть можливість отримати електронні ваучери вартістю до 500 євро. Ці ваучери можуть бути використані для покриття витрат на тижневе перебування на Родосі.

Програма буде впроваджуватися у два етапи: перший етап триватиме до 31 травня, а другий – з 1 жовтня по 15 листопада.

У заяві, оприлюдненій представниками туристичної галузі Родосу, повідомляється, що нова ініціатива викликала значний інтерес серед відпочивальників. Понад 5 000 осіб вже підписалися на програму.

Деякі туристи зможуть безкоштовно відпочити на грецькому острові Родос / Фото Unsplash

Як зазначив Янніс Папавасіліу, який очолює профспілку готельєрів острова, компенсація відображатиме суму, яку клієнти спочатку заплатили туроператорам, і варіюватиметься від 300 до 500 євро.

Це буде застосовуватися тільки до готелів, а не до приватного житла в стилі Airbnb,

– уточнив він.

При цьому прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, який відвідав Родос раніше цього тижня, попередив про високий ризик виникнення лісових пожеж і надалі.

Зауважимо, місцеві жителі популярних курортів протестують проти надмірного розвитку туристичної сфери. Зокрема, війну мандрівникам оголосило місто Малага в Іспанії.