Щоб популяризувати туризм "після заходу сонця": яке місто дає ваучери на їжу і напої у закладах

Влада Гонконгу вирішила сфокусуватися на промоуті нічного життя міста. Щоб популяризувати туризм "після заходу сонця", туристам пропонують ваучери на безплатну їжу та напої в барах та ресторанах.

Гонконг пропонує туристам ваучери на їжу та напої у ресторанах та барах

Hong Kong Night Treats vouchers worth HK$100 буде розповсюджений з листопада, як частину останнього забороненого Night Vibes Hong Kong campaign для перевірки територій after-sunset economy. Видаватимуть їх в аеропорту.

Читайте також Вперше з 2020 року: іноземці зможуть відвідати ще одну країну, яка була закрита через COVID

Усього готують мільйон штук. Кожен ваучер – на 100 HK (12 євро). Використовувати гроші можна в ресторанах та барах, які співпрацюють із програмою Night Vibes Hong Kong.

Крім того, можна буде отримати безплатні квитки на нічні тур-автобуси. Вони пропонують екскурсії після 18:00 маршрутами з популярними пам'ятками.

Кампанія Night Vibes Hong Kong – частина масштабнішого завдання уряду щодо відродження економіки міста після пандемії Covid-19. Проводитимуть її з листопада 2023-го до січня 2024-го.

Як частина компанії є також введені в Hong Kong Goodies, серії офісів, які можуть мати безкоштовні напої, сувеніри, поїздки на Airport Express, або відвідування популярних локації на території.

Гонконг пропонує туристам ваучери на їжу та напої, щоб популяризувати нічне життя / Фото UnSplash

Які країни світу змушують заплатити за в'їзд і не тільки

Численні країни та міста, включно з кількома європейськими, нещодавно запровадили плату для відвідувачів. Таке рішення прийнято не лише, щоб отримати прибуток, але й стримати величезний наплив туристів.

Суми стягнень коливаються від 50 центів до десятків євро. Зазначимо, і хоча зазвичай щоденна сума податку є невеликою, протягом тижня сім'я із чотирьох осіб може заплатити місту понад 115 євро, не враховуючи вартість проживання, транспорту та сувенірів. Дізнайтеся детальніше про які суми йдеться та в яких країнах туристи тепер мають сплачувати обов'язкові збори.