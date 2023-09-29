Гонконг предлагает туристам ваучеры на еду и напитки в ресторанах и барах

Hong Kong Night Treats vouchers worth HK$100 будет распространен с ноября, как часть последнего запрещенного Night Vibes Hong Kong campaign для проверки территорий after-sunset economy. Будут выдавать их в аэропорту.

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Всего готовят миллион штук. Каждый ваучер – на 100 HK (12 евро). Использовать деньги можно в ресторанах и барах, работающих с программой Night Vibes Hong Kong.

Кроме того, можно получить бесплатные билеты на ночные тур-автобусы. Они предлагают экскурсии после 18:00 маршрутами с популярными достопримечательностями.

Кампания Night Vibes Hong Kong – часть более масштабной задачи правительства по возрождению экономики города после пандемии Covid-19. Будут проводить ее с ноября 2023-го по январь 2024-го.

Как часть компании также введены в Hong Kong Goodies, серии офисов, которые могут иметь бесплатные напитки, сувениры, поездки на Airport Express, или посещение популярных локации на территории.

Гонконг предлагает туристам ваучеры на еду и напитки, чтобы популяризировать ночную жизнь / Фото UnSplash

Какие страны мира заставляют заплатить за въезд и не только

Многочисленные страны и города, включая несколько европейских, недавно ввели плату для посетителей. Такое решение принято не только, чтобы получить прибыль, но и умерить огромный наплыв туристов.

Суммы взысканий колеблются от 50 центов до десятков евро. Отметим, и хотя обычно ежедневная сумма налога невелика, в течение недели семья из четырех человек может заплатить городу более 115 евро, не считая стоимости проживания, транспорта и сувениров. Узнайте подробнее о каких суммах идет речь и в каких странах туристы теперь должны платить обязательное собрание.