Суммы взысканий колеблются от 50 центов до десятков евро. Узнайте подробнее о каких суммах идет речь и в каких странах туристы должны платить обязательные сборы.
Читайте также Где украинцы отдыхали на море этим летом: 5 самых популярных направлений
Отметим, и хотя обычно ежедневная сумма налога невелика, в течение недели семья из четырех человек может заплатить городу более 115 евро, не считая стоимости проживания, транспорта и сувениров.
Какие страны взимают туристические налоги и сборы?
Большинство европейских стран взимает налог с туристов за проживание в отелях:
- Австрия – налог за ночлег зависит от провинции, в которой останавливается турист. В Вене и Зальцбурге к счету гостиницы прибавляется 3% за каждое проживающее лицо.
- Бельгия – сбор взимается за каждую ночь пребывания в Бельгии, однако следует учитывать, что налог не всегда включают в общий счет в отеле, а потому нужно проверять этот нюанс при бронировании, чтобы при выселении из номера вы были готовы к дополнительным расходам. Сумма сбора отличается от города и города и зависит от уровня отеля. Обычно это около 7,5 евро.
- Хорватия – сбор относительно низкий по отношению к другим странам и особенно, не в сезон. Обычно туристам нужно будет оплатить около 1,5 евро за ночь.
- Франция – размер налога зависит от уровня и категории гостиницы и колеблется от 0,20 до 4 евро на человека за ночь.
- Германия – обычно налог добавляется к счету за гостиницу и составляет около 5%. Однако во Франкфурте, Гамбурге и Берлине предусмотрено дополнительное собрание на "кровати" и "культуру".
- Греция – сбор также необходимо платить за каждые ночь в отеле и колеблется от 0,5 до 4 евро.
- Венгрия – сумма налога зависит от уровня гостиницы, ведь туристы должны оплатить 4% стоимости номера за каждую ночь.
- Италия – размер налога зависит от города и уровня гостиницы и обычно колеблется от 3 до 7 евро за ночь, однако в некоторых городах придется заплатить больше.
Живописная Венеция / Фото UnSplash
- Нидерланды – налог распространяется не только на гостиницы, но и на кемпинги, апартаменты и даже частные дома, сдаваемые в аренду. Обычно сумма сбора составляет 7% стоимости проживания. Кроме того, в столице Нидерландов действует налог на сухопутный и водный транспорт для туристов.
- Португалия – сумма сбора зависит от муниципалитета и колеблется от 1 до 3 евро. Важно и то, что самые высокие налоги предусмотрены в пиковые месяцы – с апреля по октябрь, а межсезонья они ниже обычно вдвое.
- Словения – налог зависит от популярности города и уровня гостиницы, в туристических локациях сумма сбора около 3 евро в день.
- Швейцария – налог уплачивается отдельно и не входит в стоимость проживания. Если турист планирует находиться в стране до 40 суток, сумма сбора будет составлять около 2,20 евро за ночь.
- Испания – на Балеарских островах, таких как Ибица или Майорка, налог может достигать 4 евро за ночь. В Барселоне он составляет 2,75 евро, однако он будет увеличиваться уже весной 2024 года. В Валенсии еще не вступил в силу закон о туристическом налоге, однако уже известно, что он будет зависеть от типа жилья, где планирует остановиться турист.
К теме Держитесь подальше: хитрые испанцы придумали, как отпугивать туристов с пляжей Майорки
- Великобритания – налог нужно платить только в Манчестере и составляет он чуть более 1 евро за ночь.
Кроме этого, некоторые страны мира также взимают туристическое собрание и не все из них связаны с проживанием в отелях:
- В США в разных штатах действуют разные туристические налоги, поэтому при планировании путешествия нужно уточнять информацию о городе, куда вы планируете ехать. Один из самых высоких налогов для туристов в Хьюстоне, там к счету за проживание туристов прибавляется 17%. Также плата за ночевку взимается на Карибских островах.
- В Индонезии туристический сбор предусмотрен только на острове Бали. Так, туристы должны заплатить около 9 евро местному правительству. Деньги туристов поступают в бюджет, покрывающий расходы на защиту местной среды и балийской культуры.
Бали / Фото UnSplash
- В Японии Система налогов для туристов предусматривает уплату сбора при выезде из страны. Обычно это около 6,5 евро.
- В Новой Зеландии взимается фиксированная сумма так называемого международного сбора при прибытии туристов. Сейчас эта сумма составляет чуть больше 19 евро.