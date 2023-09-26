Однако иностранцы должны будут пройти двухдневный карантин. При этом издание отмечает, что в государственных средствах массовой информации Северной Кореи не было сообщений об этом шаге.

Режим Ким Чен Ин недавно продемонстрировал признаки ослабления строгих пограничных ограничений, которые были введены почти четыре года назад. Этот шаг позволил делегациям высокого уровня из Китая и России посетить страну в июле. Кроме того, в августе в Пекин и Владивосток были отправлены коммерческие самолеты, специально для репатриации дипломатов, студентов и работников, оказавшихся за границей из-за столкновения на границе.

Туристы из таких стран, как Китай, ранее являлись важным источником иностранной валюты для Северной Кореи, испытывающей нехватку средств. Эти туристы помогали КНДР совершать операции за границей, в то время как она остается отрезанной от международных банков.

Решение Кима закрыть границы привело к падению экономики – оно затормозило ту небольшую торговлю, которую могло вести государство, находящееся под жесткими санкциями . Банк Кореи в Сеуле подсчитал, что текущее состояние экономики сейчас меньше, чем то, которое было более десяти лет назад, когда Ким Чен Ин пришел к власти.

Туризм в КНДР: коротко

Длительный изоляционистский подход, принятый северокорейским правительством, привел к ограниченному росту международного туризма в стране.

Иностранных посетителей, прежде всего, привлекают природные чудеса страны и уникальная "неосталинская" атмосфера, характеризующая это направление.

Заметьте: многие страны и города мира вводят плату для посетителей. Такое решение принято не только, чтобы получить прибыль, но и умерить огромный наплыв туристов. Суммы взысканий колеблются от 50 центов до десятков евро. Узнайте подробнее о каких суммах идет речь и в каких странах туристы теперь должны платить обязательное собрание.