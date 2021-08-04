Flixbus запускає новий рейс з України у Польщу: ціна та у яких містах зупинятиметься
4 серпня 2021 , 13:11Читать новость на русском
Джерело:yavp.pl
Компанія Flixbus запускає новий маршрут із Харкова до Варшави. Перший рейс відбудеться вже 8 серпня з Польщі й проходитиме через низку інших міст.
Між початковою та кінцевою зупинками автобуси перебуватимуть у дорозі близько доби. Ціна поїздки – від 139 злотих або 999 гривень.
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Квитки на автобус уже доступні для бронювання. Рейс курсуватиме двічі на тиждень – щопонеділка та щоп'ятниці з Харкова, щосереди та щонеділі з Варшави.
Маршрут автобуса окрім початкового та кінцевого пунктів проходитиме через такі міста:
- Полтава;
- Київ;
- Житомир;
- Новоград-Волинський;
- Рівне;
- Луцьк;
- Люблін.
Новий маршрут Flixbus з України у Польщу / Скриншот сайту Flixbus
Додамо, що компанія Flixbus ще у липні відкрила один прямий та один транзитний маршрут між Польщею та Україною.