Між початковою та кінцевою зупинками автобуси перебуватимуть у дорозі близько доби. Ціна поїздки – від 139 злотих або 999 гривень.

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Квитки на автобус уже доступні для бронювання. Рейс курсуватиме двічі на тиждень – щопонеділка та щоп'ятниці з Харкова, щосереди та щонеділі з Варшави.

Маршрут автобуса окрім початкового та кінцевого пунктів проходитиме через такі міста:

Полтава;

Київ;

Житомир;

Новоград-Волинський;

Рівне;

Луцьк;

Люблін.

Новий маршрут Flixbus з України у Польщу / Скриншот сайту Flixbus

Додамо, що компанія Flixbus ще у липні відкрила один прямий та один транзитний маршрут між Польщею та Україною.