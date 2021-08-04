Между начальной и конечной остановками автобус будет находиться в пути около суток. Цена поездки – от 139 злотых или 999 гривен.
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Билеты на автобус уже доступны для бронирования. Рейс будет курсировать два раза в неделю – по понедельникам и пятницам из Харькова, по средам и воскресеньям из Варшавы.
Маршрут автобуса кроме начального и конечного пунктов будет проходить через такие города:
- Полтава;
- Киев;
- Житомир;
- Новоград-Волынский;
- Ровно;
- Луцк
- Люблин.
Новый маршрут Flixbus из Украины в Польшу / Скриншот сайта Flixbus
Добавим, что компания Flixbus еще в июле открыла один прямой и один транзитный маршрут между Польшей и Украиной.