Про це під час пресконференції у Львові у вівторок, 6 липня, повідомив директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман. На лініях курсуватимуть фірмові зелені автобуси FlixBus, що відповідають стандартам компанії, зокрема між сидіннями буде безпечна відстань, а в салоні – безплатний Wi-Fi, розетки та туалет.

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Як курсуватимуть автобуси

"Львів – Вроцлав"

Прямий автобус "Львів – Вроцлав" курсуватиме через такі міста:

Краків;

Катовіце;

Ополе.

Перевізник почне здійснювати рейси із 21 липня тричі на тиждень, у:

п'ятницю;

суботу;

неділю.

Вартість квитків починається від 150 гривень в одну сторону.

"Львів – Будапешт"

Рейс "Львів – Будапешт" також запускають 21 липня. Автобуси проїжджатимуть через:

Стрий;

Мукачево;

Ужгород;

Ньїредьгазу;

аеропорт у Будапешті.

Перевезення теж будуть доступні тричі на тиждень, а саме у дні:

понеділок;

середа;

субота.

Вартість квитків – від 200 грн.

"Київ – Плзень"

Маршрутом "Київ – Плзень" через Львів автобуси почнуть відправлятися з 20 липня. Ці рейси виконуватимуть 5 разів на тиждень, у дні:

вівторок;

четвер;

п'ятниця;

субота;

неділя.

Вартість квитків – від 150 грн.

Автобуси курсуватимуть через міста:

Краків;

Катовіце;

Острава;

Оломоуць;

Брно;

Прага.

Таким чином, за словами Міхала Лемана, 7 із 8 зелених ліній FlixBus пролягатимуть через Львів. Це перетворює місто у логістичний транспортний хаб зі зручними пересадками для пасажирів.

Квитки на всі рейси можна придбати на сайті перевізника.

Нагадуємо, що це не перші нові напрямки, які Flixbus відкрив цього літа. У червні перевізник запустив рейси у напрямку "Чернівці – Вроцлав". Того ж місяця Flixbus відновив популярний маршрут "Київ – Щецин".



Досі країни ЄС через пандемію повноцінно не відкривали кордони українським туристам. Є вірогідність, що після впровадження COVID-сертифікатів вакциновані українці зможуть вільно подорожувати до країн ЄС, зокрема і з допомогою послуг Flixbus.