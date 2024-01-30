Національна авіакомпанія Finnair скасовує понад 550 рейсів через страйк працівників транспортної галузі. Туристів попередили, що бронювання краще замінити. Більше про масштабний протест профспілок, який охопить всю Фінляндію — читайте далі.

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Транспортний колапс через протест працівників

Про закриття аеропортів та скасування рейсів на 1 та 2 лютого повідомили в пресслужбі авіакомпанії Finnair.

Протест, який відбудеться наприкінці цього тижня, повністю паралізує авіасполучення у країні. У четвер та п'ятницю працюватимуть тільки ті летовища, які використовують військові.

Через скасування рейсів доведеться змінити плани 60 тисячам пасажирів, які придбали квитки до та з Фінляндії на час протестів. Тим, чиї рейси будуть скасовані, запропонують альтернативні варіанти або відшкодування.

Несправедливо, що страйк, який ніяк не стосується самої Finnair, створює незручності стільком нашим клієнтам,

– прокоментували в авіакомпанії.

Страйк буде загальнонаціональним і охопить працівників різних галузей. Роботу припинять не лише співробітники авіаційного транспорту, до них приєднаються й залізничники та працівники автобусних перевезень.

Через що страйкують

Фінські профспілки оголосили загальнонаціональний страйк через оновлену реформу ринку праці. Уряд Фінляндії хоче скоротити допомогу з безробіття, а люди виступають проти.

1 та 2 лютого страйкуватимуть працівники різних галузей: від транспорту і до будівництва. Тому у країні можуть бути проблеми не лише з перельотами, а й з роботою супермаркетів, банків, готелів та інших установ.

Страйк машиністів у Німеччині

Представники німецької профспілки машиністів вирішили на добу раніше закінчити свій багатоденний страйк. Він розпочався ще 24 січня і мав закінчитися лише ввечері 29 числа. Але залізничники погодились повернутися на роботу в понеділок вночі.

Працівники транспортної галузі вимагають від залізничного концерну Deutsche Bahn покращення умов праці та вищих зарплат.