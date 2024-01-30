Национальная авиакомпания Finnair отменяет более 550 рейсов из-за забастовки работников транспортной отрасли. Туристов предупредили, что бронирование лучше заменить. Больше о масштабном протесте профсоюзов, который охватит всю Финляндию – читайте дальше.

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Транспортный коллапс из-за протеста работников

О закрытии аэропортов и отмене рейсов на 1 и 2 февраля сообщили в пресс-службе авиакомпании Finnair.

Протест, который состоится в конце этой недели, полностью парализует авиасообщение в стране. В четверг и пятницу будут работать только те аэродромы, которые используют военные.

Из-за отмены рейсов придется изменить планы 60 тысяч пассажиров, которые приобрели билеты в Финляндию или из Финляндии на время протестов. Тем, чьи рейсы будут отменены, предложат альтернативные варианты или возмещение.

Несправедливо что забастовка, никак не касающаяся самой Finnair, создает неудобства стольким нашим клиентам,

– прокомментировали в авиакомпании.

Забастовка будет общенациональной и охватит работников разных отраслей. Работу прекратят не только сотрудники авиационного транспорта, к ним присоединятся и железнодорожники и работники автобусных перевозок.

Из-за чего бастуют

Финские профсоюзы объявили общенациональную забастовку из-за обновленной реформы рынка труда. Правительство Финляндии хочет сократить пособие по безработице, а люди выступают против.

1 и 2 февраля будут бастовать работники разных отраслей: от транспорта и до строительства. Поэтому в стране могут быть проблемы не только с перелетами, но и с работой супермаркетов, банков, гостиниц и других учреждений.

Забастовка машинистов в Германии

Представители немецкого профсоюза машинистов решили на сутки раньше закончить свою многодневную забастовку. Она началась еще 24 января и должна была закончиться только вечером 29 числа. Но железнодорожники согласились вернуться на работу ночью в понедельник.

Сотрудники транспортной отрасли требуют от железнодорожного концерна Deutsche Bahn улучшения условий труда и более высоких зарплат.