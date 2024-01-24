В цей день страйкуватимуть працівники різних галузей: від транспорту і до будівництва. Тому проблеми будуть не тільки у туристів, а й у місцевих. Чому Фінляндію 1 лютого охоплять протести – пояснимо далі.

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Страйк призупинить економічне життя Фінляндії

Фінські профспілки оголосили страйк через оновлену реформу ринку праці. Уряд Фінляндії хоче скоротити допомогу з безробіття. Це обмежить основні права працівників та значно послабить соціальне забезпечення. Тому люди вирішили протестувати.

Через те що на страйк 1 лютого вийдуть працівники різних галузей, у Фінляндії можуть бути проблеми з роботою супермаркетів, готелів, банків та інших установ.

Великий страйк профспілок у Фінляндії триватиме 2 дні. А в центрі Гельсінкі планують організувати антиурядову демонстрацію.

Аеропорти зачиняються

Авіакомпанії вже пропонують пасажирам змінити бронювання. Жоден аеропорт у країні в цей день не працюватиме. Протест змінить плани 60 тисяч пасажирів, тому людям пропонують змінити бронювання на інші дати. Про це заявила національна авіакомпанія Finnair.

У грудні фінські профспілки уже страйкували проти планів уряду щодо реформи праці. Вони на один день паралізували роботу громадського транспорту, зупинили експорт у портах та роботу електростанцій. Тоді збитки від протесту для країни склали 130 мільйонів євро.

Потяги у Німеччині зупиняться на 6 днів

Німецькі машиністи проведуть масштабний страйк, який триватиме 6 днів. Він зупинить рух транспорту по всій країні з 24 по 29 січня.

Подібний протест залізничники Німеччини проводили 2 тижні тому. Тоді 80% поїздів у країні зупинилися на 3 доби. Працівники транспортної сфери вимагають від залізничного концерну Deutsche Bahn поліпшення умов праці та вищих зарплат. Поки що точно не відомо, скільки саме рейсів скасують або перенесуть.