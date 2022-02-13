Це означає, що відвідувачі супермаркетів під час покупок зможуть взяти книгу, яка їх зацікавила. Ймовірно, у такий спосіб Lidl хоче обійти заборону на торгівлю у неділю, яка діє в країні.

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"Lidl-бібліотеки"​ – як все пояснюють у мережі

У мережі пояснили, що спочатку ця послуга буде доступною в 11 польських супермаркетах. Перші книжкові автомати вже облаштували у магазинах міста Познань. Втім, користуватися ними наразі ще не можна. Адже ще триває підготовка до запуску та навчання місцевих працівників.

Довідка. Перші "Lidl-бібліотеки" мають намір відкрити у другій половині березня. До того часу мережа оприлюднить інструкції щодо використання книжкових автоматів.

Керівник відділу корпоративних комунікацій Олександра Робашкевич наголосила, що Lidl Polska часто долучається до ініціатив, які покращують життя людям. Мовляв, компанія вірить у соціальні зобов'язання й хоче бути "добрим сусідом".

Книгомати — чудовий спосіб розвивати та популяризувати читання серед місцевих жителів, які зможуть взяти книжки під час повсякденних покупок,

– підкреслила Робашкевич.

Які правила так можуть обходити

Напередодні у Польщі знову заборонили торгівлю у неділю. Відповідні зміни, внесені до законодавства, діють з 1 лютого. Раніше багато магазинів обходили це правило, надаючи поштові послуги. Тепер це можливо за умови, що від такої діяльності вони отримують щонайменше 40% доходу. Втім, винахідливі підприємці й цього разу знайшли нестандартне вирішення проблеми.

Менеджери одного з польських магазинів назвали його "автовокзалом". Мовляв, поруч – розташована зупинка громадського транспорту, тож у торговому залі цілком може бути "зал очікування". Інший магазин тієї ж мережі – Intermarche – оголосив, що стає "бібліотекою". У неділю там можна читати, орендувати або купувати книги.

Зверніть увагу! Втім, у Lidl поки не анонсували можливу зміну у розкладі роботи магазинів, в яких встановлять книгомати. Тож чи пов'язана ініціатива із забороною на торгівлю – побачимо згодом.