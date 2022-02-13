Это значит, что посетители супермаркетов во время покупок смогут взять заинтересовавшую их книгу. Вероятно, таким образом Lidl хочет обойти запрет на торговлю в воскресенье, действующее в стране.

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"Lidl-библиотеки" – как все объясняют в сети

В сети объяснили, что изначально эта услуга будет доступна в 11 польских супермаркетах. Первые книжные автоматы уже были обустроены в магазинах города Познань. Впрочем, пользоваться ими пока нельзя. Ведь еще идет подготовка к запуску и обучению местных работников.

Справка. Первые "Lidl-библиотеки" намерены открыть во второй половине марта. К тому времени сеть обнародует инструкции по использованию книжных автоматов.

Руководитель отдела корпоративных коммуникаций Александра Робашкевич подчеркнула, что Lidl Polska часто приобщается к инициативам, улучшающим жизнь людей. Мол, компания верит в социальные обязательства и хочет быть "добрым соседом".

Книгоматы – отличный способ развивать и популяризировать чтение среди местных жителей, которые смогут взять книги во время повседневных покупок,

– отметила Робашкевич.

Какие правила так могут обходить

Накануне в Польше снова запретили торговлю в воскресенье. Соответствующие изменения, внесенные в законодательство, действуют с 1 февраля. Раньше многие магазины обходили это правило, оказывая почтовые услуги. Теперь это возможно при условии, что от такой деятельности они получают не менее 40% дохода. Впрочем, находчивые предприниматели и в этот раз нашли нестандартное решение проблемы.

Менеджеры одного из польских магазинов назвали его "автовокзалом". Мол, рядом – расположена остановка общественного транспорта, так что в торговом зале вполне может быть "зал ожидания". Другой магазин той же сети – Intermarche – объявил, что становится "библиотекой". В воскресенье там можно читать, арендовать или покупать книги.

Обратите внимание! Впрочем, в Lidl пока не анонсировали возможное изменение в расписании работы магазинов, где установят книгоматы. Поэтому связана ли инициатива с запретом на торговлю – увидим впоследствии.