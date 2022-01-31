Відомо, що раніше магазинам вдавалося обходити заборону за допомогою надання поштових послуг. Відтепер супермаркети муситимуть продемонструвати, що 40% доходу припадає саме на вищезгадану діяльність.
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Що ще відомо
Зауважують, що маркети зможуть вести торгівлю у чітко визначені неділі, тож люди матимуть змогу спланувати свої передсвяткові закупи. У 2022 році передбачено 7 таких днів:
- 30 січня;
- 10 квітня;
- 24 квітня
- 26 червня
- 28 серпня
- 11 грудня;
- 18 грудня.