Відомо, що раніше магазинам вдавалося обходити заборону за допомогою надання поштових послуг. Відтепер супермаркети муситимуть продемонструвати, що 40% доходу припадає саме на вищезгадану діяльність.

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Що ще відомо

Зауважують, що маркети зможуть вести торгівлю у чітко визначені неділі, тож люди матимуть змогу спланувати свої передсвяткові закупи. У 2022 році передбачено 7 таких днів:

  • 30 січня;
  • 10 квітня;
  • 24 квітня
  • 26 червня
  • 28 серпня
  • 11 грудня;
  • 18 грудня.