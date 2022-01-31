Відомо, що раніше магазинам вдавалося обходити заборону за допомогою надання поштових послуг. Відтепер супермаркети муситимуть продемонструвати, що 40% доходу припадає саме на вищезгадану діяльність.

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Що ще відомо

Зауважують, що маркети зможуть вести торгівлю у чітко визначені неділі, тож люди матимуть змогу спланувати свої передсвяткові закупи. У 2022 році передбачено 7 таких днів:

30 січня;

10 квітня;

24 квітня

26 червня

28 серпня

11 грудня;

18 грудня.

Важливо! За порушення заборони передбачений штраф у розмірі до 100 000 злотих. Ба більше, за повторні прецеденти можлива навіть кримінальна відповідальність.