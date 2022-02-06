Отримати підтримку від держави можуть навіть повнолітні діти з малозабезпечених родин. Розмір допомоги на дітей, які перебувають на утриманні, буде залежати від ISEE (індикатор рівня прибутків) сім'ї.

Цікаво Ріст понад 30%: скільки грошей українці відправили на Батьківщину у 2021 році

Вимоги до подання заяви

Для подання заяви на отримання допомоги на дітей в Італії, необхідно задовольнити ряд вимог. Важливо мати прописку в Італії та один із таких документів:

італійське громадянство;

дозвіл на проживання та роботу в Італії (тривалістю понад 6 місяців);

довготривалий дозвіл на проживання в ЄС;

дозвіл на проживання з гуманітарних причин або з метою отримання політичного притулку;

дозвіл на проживання для навчання, сезонної роботи або для робіт із високою спеціалізацією.

Слід зауважити, що запит стосуватиметься виплат починаючи із березня року, в якому подано заявку, до лютого наступного року.

Для заяв, поданих з 1 січня по 30 червня, виплати починаються із березня. Коли заява подана після 1 липня, то виплати починаються з серпня.

Заяву потрібно подати на сайті INPS (Національний інститут соціального забезпечення). Це робиться за допомогою SPID (код доступу до цифрових послуг органів державної адміністрації в Італії), електронного посвідчення особи або картки національних послуг.

Якщо з самостійним поданням заяви виникають труднощі, то в Італії існують профспілки, які допоможуть владнати цю справу безплатно.

Допомога повнолітнім

Повнолітні діти також можуть претендувати на субсидію. Для цього вони повинні надати документи, які підтверджують, що вони навчаються у школі, проходять стажування або професійну підготовку, а їхній річний дохід при цьому є меншим за 8 000 євро.

Також подати заяву на отримання допомоги можуть малозабезпечені сім'ї, де діти зареєстровані як безробітні та шукають роботу або проходять альтернативну службу (servizio civile universale).

Зверніть увагу на матеріал, в якому спеціалістка з легалізації розповіла про всі програми підтримки сімей, які існують в Польщі.

Відчувала її, – унікальна історія сім'ї з Луцька, яка всиновила дитину після прохання доньки: дивіться відео