Получить поддержку от государства могут даже совершеннолетние дети из малообеспеченных семей. Размер пособия на детей, находящихся на иждивении, будет зависеть от ISEE (индикатор уровня доходов) семьи.

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Требования к подаче заявления

Для подачи заявления на получение пособия на детей в Италии необходимо удовлетворить ряд требований. Важно иметь прописку в Италии и один из следующих документов :

итальянское гражданство;

разрешение на проживание и работу в Италии (продолжительностью более 6 месяцев);

длительное разрешение на проживание в ЕС;

вид на жительство по гуманитарным причинам или с целью получения политического убежища;

вид на жительство для учебы, сезонной работы или для работ с высокой специализацией.

Следует заметить, что запрос будет касаться выплат, начиная с марта года, в котором подана заявка, до февраля следующего года.

Для заявлений, поданных с 1 января по 30 июня, выплаты начинаются с марта. Когда заявление подано после 1 июля, то выплаты начинаются с августа.

Заявление следует подать на сайте INPS (Национальный институт социального обеспечения). Это делается с помощью SPID (код доступа к цифровым услугам органов государственной администрации в Италии), электронного удостоверения личности или карточки национальных услуг.

Если с самостоятельным представлением заявления возникают трудности, то в Италии существуют профсоюзы, которые помогут решить эту проблему бесплатно.

Помощь совершеннолетним

Совершеннолетние дети могут претендовать на субсидию. Для этого они должны предоставить документы, подтверждающие, что они учатся в школе, проходят стажировку или профессиональную подготовку, а их годовой доход при этом менее 8 000 евро .

Также подать заявление на получение помощи могут малоимущие семьи, где дети зарегистрированы как безработные и ищут работу или проходят альтернативную службу (servizio civile universale).

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