Про все особливості працевлаштування у скандинавській країні – розповідаємо далі.
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Умови роботи в Норвегії
Норвезьке законодавство гарантує дуже хороші умови праці як для норвежців, так і для іноземців. Там немає ніякої дискримінації. Тож, які переваги роботи в Норвегії?
Для деяких галузей мінімальна заробітна плата визначена заздалегідь. Мовиться про:
- будівництво,
- прибирання,
- готельна індустрія,
- гастрономія,
- суднобудівна промисловість,
- сільське господарство та садівництво,
- риболовля,
- електротехнічна промисловість,
- автомобільні перевезення,
- туристичний транспорт.
Інші особливості роботи у Норвегії
- Робочий час у Норвегії становить максимум 9 годин на день, 40 годин на тиждень. Однак є деякі винятки.
- Оплата понаднормових робіт становить мінімум 40% від погодинної ставки, зазначеної в договорі.
- Особа, яка працює 8 годин на добу, має право на 30-хвилинну і більше перерву.
- Незалежно від типу трудового договору, він завжди має повинен бути на письмі.
- Кількість днів відпустки в Норвегії становить не менше 21 дня (зазвичай 25 днів). Працівники, котрі мають понад 60 років, мають право на додатковий тиждень відпустки.
- Відпустка надається особам, які працювали у того ж роботодавця у попередньому році, оскільки вона нараховується на основі заробітної плати минулого року.
- Випробувальний термін на новій роботі не може перевищувати 6 місяців.
Особливості працевлаштування в інших країнах
- Система розподілу зарплат у Нідерландах значно відрізняється від тої, яка функціонує в Україні. До прикладу, там існує таке поняття як зарплата за віком. Це ініціатива, яка має на меті заохотити молодь навчатися, а не працювати.
- Через географічне положення Іспанії та спекотний клімат, робота в цій країні має певні відмінності. Саме через спеку, нещадно палюче сонце та гарячі вітри й виникло таке явище, як сієста.