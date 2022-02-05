Про все особливості працевлаштування у скандинавській країні – розповідаємо далі.

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Умови роботи в Норвегії

Норвезьке законодавство гарантує дуже хороші умови праці як для норвежців, так і для іноземців. Там немає ніякої дискримінації. Тож, які переваги роботи в Норвегії?

Для деяких галузей мінімальна заробітна плата визначена заздалегідь. Мовиться про:

будівництво,

прибирання,

готельна індустрія,

гастрономія,

суднобудівна промисловість,

сільське господарство та садівництво,

риболовля,

електротехнічна промисловість,

автомобільні перевезення,

туристичний транспорт.

Зверніть увагу! За статистикою, мігранти заробляють в середньому приблизно 4000 євро на місяць. Від чого залежить зарплата та як вона відрізняється за спеціальностями – читайте тут.

Інші особливості роботи у Норвегії

Робочий час у Норвегії становить максимум 9 годин на день , 40 годин на тиждень. Однак є деякі винятки.

, 40 годин на тиждень. Однак є деякі винятки. Оплата понаднормових робіт становить мінімум 40% від погодинної ставки , зазначеної в договорі.

, зазначеної в договорі. Особа, яка працює 8 годин на добу, має право на 30-хвилинну і більше перерву.

Незалежно від типу трудового договору, він завжди має повинен бути на письмі.

Кількість днів відпустки в Норвегії становить не менше 21 дня (зазвичай 25 днів). Працівники, котрі мають понад 60 років, мають право на додатковий тиждень відпустки.

(зазвичай 25 днів). Працівники, котрі мають понад 60 років, мають право на Відпустка надається особам, які працювали у того ж роботодавця у попередньому році, оскільки вона нараховується на основі заробітної плати минулого року.

Випробувальний термін на новій роботі не може перевищувати 6 місяців.

Особливості працевлаштування в інших країнах