Про все особливості працевлаштування у скандинавській країні – розповідаємо далі.

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Умови роботи в Норвегії

Норвезьке законодавство гарантує дуже хороші умови праці як для норвежців, так і для іноземців. Там немає ніякої дискримінації. Тож, які переваги роботи в Норвегії?

Для деяких галузей мінімальна заробітна плата визначена заздалегідь. Мовиться про:

  • будівництво,
  • прибирання,
  • готельна індустрія,
  • гастрономія,
  • суднобудівна промисловість,
  • сільське господарство та садівництво,
  • риболовля,
  • електротехнічна промисловість,
  • автомобільні перевезення,
  • туристичний транспорт.

Інші особливості роботи у Норвегії

  • Робочий час у Норвегії становить максимум 9 годин на день, 40 годин на тиждень. Однак є деякі винятки.
  • Оплата понаднормових робіт становить мінімум 40% від погодинної ставки, зазначеної в договорі.
  • Особа, яка працює 8 годин на добу, має право на 30-хвилинну і більше перерву.
  • Незалежно від типу трудового договору, він завжди має повинен бути на письмі.
  • Кількість днів відпустки в Норвегії становить не менше 21 дня (зазвичай 25 днів). Працівники, котрі мають понад 60 років, мають право на додатковий тиждень відпустки.
  • Відпустка надається особам, які працювали у того ж роботодавця у попередньому році, оскільки вона нараховується на основі заробітної плати минулого року.
  • Випробувальний термін на новій роботі не може перевищувати 6 місяців.

Особливості працевлаштування в інших країнах

  • Система розподілу зарплат у Нідерландах значно відрізняється від тої, яка функціонує в Україні. До прикладу, там існує таке поняття як зарплата за віком. Це ініціатива, яка має на меті заохотити молодь навчатися, а не працювати.
  • Через географічне положення Іспанії та спекотний клімат, робота в цій країні має певні відмінності. Саме через спеку, нещадно палюче сонце та гарячі вітри й виникло таке явище, як сієста.