Додаткові потяги з Перемишля до Львова довелося скасувати

Лише нещодавно українці раділи можливості поїхати до польського міста Перемишль потягом. Аж раптом PKP Intercity заявило про скасування додаткових рейсів.

Мовиться про швидкісні потяги №27/28 та №19/20 з Перемишля до Львова й навпаки.

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Ці потяги не курсуватимуть за вказаним маршрутом щонайменше до 20 січня 2022 року. Причини такого рішення не уточнюються.

Водночас жодних змін у графіку руху наявних пасажирських потягів між Польщею та Україною немає. Зараз подорожувати залізницею між двома країнами можна потягами:

№705 Київ – Перемишль,

№715 Київ – Перемишль,

№67 Київ – Варшава,

№036 Одеса – Перемишль.

Також є рейс №089 Львів – Перемишль, який здійснює Укрзалізниця.

Актуальні правила в'їзду у Польщу

Під час перетину кордону Польщу особи мають надати представникам прикордонної служби, крім сертифіката про вакцинацію, результати негативного діагностичного тесту на COVID-19, польською або англійською мовами, зробленого не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.

Термін дії тесту слід рахувати від часу, коли ви цей тест зробили.

Водночас від тестування звільняються:

учні, які навчаються на території Польщі чи в сусідній країні та опікуни, що їх супроводжують,

діти, що відвідують дитячі садочки на території Польщі та сусідніх держав у супроводі опікунів.

З 18 грудня цей перелік розширився і до нього включили:

дітей до 5 років;

осіб, які складають випускні іспити у школах, ліцеях та вищих навчальних закладах, іспити, які підтверджують кваліфікацію професії, що проводять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб;

громадян, які перетинають кордон у межах виконання робіт (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних суден, обслуговуючий персонал потягів, члени екіпажу морських суден, особи, які працюють у медичних закладах).

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