Речь идет о скоростных поездах №27/28 и №19/20 из Перемышля во Львов и наоборот.
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Эти поезда не будут курсировать по указанному маршруту как минимум до 20 января 2022 года. Причины такого решения не уточняются.
В то же время никаких изменений в графике движения пассажирских поездов между Польшей и Украиной нет. Сейчас путешествовать по железной дороге между двумя странами можно поездами:
- №705 Киев – Перемышль,
- №715 Киев – Перемышль,
- №67 Киев – Варшава,
- №036 Одесса – Перемышль.
Также есть рейс №089 Львов – Перемышль, который совершает Укрзализныця.
Актуальные правила въезда в Польшу
Во время пересечения границы Польшу лица должны предоставить представителям пограничной службы, кроме сертификата о вакцинации, результаты негативного диагностического теста на COVID-19, польском или английском языках, сделанной не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.
В это же время от тестирования освобождаются:
- учащиеся, обучающиеся на территории Польши или в соседней стране и опекуны, которые их сопровождают,
- дети, посещающие детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.
С 18 декабря этот перечень расширился и в него включили:
- детей до 5 лет;
- лиц, которые сдают выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях, экзамены, подтверждающие квалификацию профессии. А также те, которые проводят экзаменационные комиссии и опекуны этих лиц;
- граждан, которые пересекают границу в рамках выполнения работ (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажа морских судов. А также лица, которые работают в медицинских учреждениях).
Какие сообщения появились между Польшей и Украиной в декабре
- С 10 декабря самолеты польской авиакомпании LOT начали совершать полеты по маршруту Варшава – Харьков.
- 11 декабря украинский перевозчик "Укрзалізниця" возобновил курсирование поезда Одесса – Перемышль. А с 12 декабря "Укрзалізниця" запустила дополнительный поезд №89/90 Львов – Перемышль.
- С 11 декабря компания FlixBus открыла прямой автобусный рейс Познань – Львов, который будет обслуживать перевозчик-партнер Asik.