24 канал зібрав актуальну інформацію про те, які автобусні, залізничні та авіамаршрути почнуть обслуговуватися найближчими днями.

Важливо Отримання карти побиту в Польщі: яких помилок слід уникати, щоб пришвидшити процес

Варто зауважити, що перевізники не лише відновлюють вже наявні рейси, але й створюють нові. Це означає, що і в українців, і в поляків з'явиться більше можливостей подорожувати.

Літаком

Речник польських авіаліній LOT Кшиштоф Мочульський у коментарі polskieradio24.pl анонсував відновлення рейсу Варшава – Харків. Літаки польської авіакомпанії почали здійснювати рейси ще 10 грудня. Вони виконуватимуться тричі на тиждень до 2 січня 2022 року, а потім:

з 3 по 16 січня 2022 року – чотири рази на тиждень;

з 17 по 24 січня 2022 року – тричі на тиждень.

Літаки LOT вилітатимуть з Варшави о 22:50 і приземлятимуться в українському місті о 1:55 за місцевим часом. Вильоти з Харкова відбуватимуться о 5:15 за місцевим часом, приземлення у Варшаві – о 6:20.

Цікаво Робота для сімейних пар в Польщі: на що можуть сподіватися українські подружжя

Потягом

11 грудня український перевізник "Укрзалізниця" відновив курсування потяга Одеса – Перемишль. Потяг до Перемишля відправлятиметься з Одеси щоденно о 18:22 і прибуватиме о 09:02 за польським часом. З Перемишля потяг відправлятиметься 18:59 і прибуватиме до Одеси о 10:54.

А з 12 грудня Укрзалізниця" запустила додатковий потяг №89/90 Львів – Перемишль. Він відправлятиметься зі Львова о 16:20 і прибуватиме о 18:19. З Перемишля потяг відправлятиметься о 10:18 і прибуватиме до Львова о 13:45. Крім того, з 22 грудня "Укрзалізниця" запустить ще 2 додаткових потяги зі Львова до Перемишля:

№27/28 вирушатиме зі Львова о 19:15 і прибуватиме до Перемишля о 21:05. З Перемишля відправлення о 06:56 і прибуття до Львова о 10:32.

№19/20 вирушатиме зі Львова о 04:13 і до Перемишля прибуватиме о 06:03. З Перемишля відправлення о 21:50 і прибуття до Львова о 01:26.

Автобусом

З 11 грудня компанія FlixBus відкриє прямий автобусний рейс Познань – Львів, який обслуговуватиме перевізник-партнер Asik. З Познані автобуси відправлятимуться щосуботи та середах о 7:55. Зі Львова – щовівторка та п'ятницях о 6:25.

Зауважимо, що на дорогах Варшави з'явився святковий транспорт. Стилізовані автобус і трамвай наповнили вулиці міста атмосферою Різдва.