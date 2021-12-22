Мовиться про швидкісні потяги №27/28 та №19/20 з Перемишля до Львова й навпаки.

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Ці потяги не курсуватимуть за вказаним маршрутом щонайменше до 20 січня 2022 року. Причини такого рішення не уточнюються.

Водночас жодних змін у графіку руху наявних пасажирських потягів між Польщею та Україною немає. Зараз подорожувати залізницею між двома країнами можна потягами:

№705 Київ – Перемишль,

№715 Київ – Перемишль,

№67 Київ – Варшава,

№036 Одеса – Перемишль.

Також є рейс №089 Львів – Перемишль, який здійснює Укрзалізниця.

Актуальні правила в'їзду у Польщу

Під час перетину кордону Польщу особи мають надати представникам прикордонної служби, крім сертифіката про вакцинацію, результати негативного діагностичного тесту на COVID-19, польською або англійською мовами, зробленого не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.

Зверніть увагу! Термін дії тесту слід рахувати від часу, коли ви цей тест зробили.

Водночас від тестування звільняються:

учні, які навчаються на території Польщі чи в сусідній країні та опікуни, що їх супроводжують,

діти, що відвідують дитячі садочки на території Польщі та сусідніх держав у супроводі опікунів.

З 18 грудня цей перелік розширився і до нього включили:

дітей до 5 років;

осіб, які складають випускні іспити у школах, ліцеях та вищих навчальних закладах, іспити, які підтверджують кваліфікацію професії, що проводять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб;

громадян, які перетинають кордон у межах виконання робіт (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних суден, обслуговуючий персонал потягів, члени екіпажу морських суден, особи, які працюють у медичних закладах).

Які сполучення з'явилися між Польщею та Україною у грудні