Мовиться про швидкісні потяги №27/28 та №19/20 з Перемишля до Львова й навпаки.

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Ці потяги не курсуватимуть за вказаним маршрутом щонайменше до 20 січня 2022 року. Причини такого рішення не уточнюються.

Водночас жодних змін у графіку руху наявних пасажирських потягів між Польщею та Україною немає. Зараз подорожувати залізницею між двома країнами можна потягами:

  • №705 Київ – Перемишль,
  • №715 Київ – Перемишль,
  • №67 Київ – Варшава,
  • №036 Одеса – Перемишль.

Також є рейс №089 Львів – Перемишль, який здійснює Укрзалізниця.

Актуальні правила в'їзду у Польщу

Під час перетину кордону Польщу особи мають надати представникам прикордонної служби, крім сертифіката про вакцинацію, результати негативного діагностичного тесту на COVID-19, польською або англійською мовами, зробленого не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.

Водночас від тестування звільняються:

  • учні, які навчаються на території Польщі чи в сусідній країні та опікуни, що їх супроводжують,
  • діти, що відвідують дитячі садочки на території Польщі та сусідніх держав у супроводі опікунів.

З 18 грудня цей перелік розширився і до нього включили:

  • дітей до 5 років;
  • осіб, які складають випускні іспити у школах, ліцеях та вищих навчальних закладах, іспити, які підтверджують кваліфікацію професії, що проводять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб;
  • громадян, які перетинають кордон у межах виконання робіт (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних суден, обслуговуючий персонал потягів, члени екіпажу морських суден, особи, які працюють у медичних закладах).

Які сполучення з'явилися між Польщею та Україною у грудні

  • З 10 грудня літаки польської авіакомпанії LOT почали здійснювати польоти за маршрутом Варшава – Харків.
  • 11 грудня український перевізник "Укрзалізниця" відновив курсування потяга Одеса – Перемишль. А з 12 грудня Укрзалізниця" запустила додатковий потяг №89/90 Львів – Перемишль.
  • З 11 грудня компанія FlixBus відкрила прямий автобусний рейс Познань – Львів, який обслуговуватиме перевізник-партнер Asik.