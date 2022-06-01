Ба більше, новий міст Amstelstroombrug створений не лише для пішоходів, велосипедистів і автомобілістів, але він також відіграє важливу роль для місцевої флори та фауни. Конструкція спроєктована так, що у ній можуть ховатися і гніздитися тварини.

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Наприклад, балки і стовпи мосту містять гнізда для кажанів і десяти видів птахів (зимородків, горобців, шпаків і ластівок), бетонні стовпи утримують під водою дерев'яні накладки, в яких мешкають риби та мідії, в цеглах заховані ряди маленьких отворів – "готелі" для комах, а центральна вісь є грядкою з місцевих квітів і трав – для метеликів і бджіл.



Міст має місця, де можуть ховатися й гніздитися різні тварини / Фото telegram



Як влаштована конструкція мосту Amstelstroombrug / Фото telegram

Крім цього, конструкція оснащена водяним буфером. Це гарантує, що рослини отримують достатню кількість води, навіть якщо суха погода панує протягом тривалого часу.

При будівництві використовувалися екологічно чисті вже перероблені матеріали. Вони також придатні для подальшої переробки. Цегла виготовлена ​​з переробленої кераміки, балюстради та лавки з екологічно чистої деревини, а освітлення складається зі світлодіодних ламп.

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Міст Amstelstroombrug з'єднує нові райони Амстердаму – Амстельвартьєр та Дуйвендрехцеваарт. Завдяки йому можна легше й швидше дістатися до 10 тисяч будинків, які на сьогодні лише будуються в Оверамстелі.



Новий міст Amstelstroombrug / Фото telegram