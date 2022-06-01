Более того, новый мост Amstelstroombrug создан не только для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов, но также играет важную роль для местной флоры и фауны. Конструкция спроектирована так, что в ней могут прятаться и гнездиться животные.

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Например, балки и столбы моста содержат гнезда для летучих мышей и десяти видов птиц (зимородков, воробьев, скворцов и ласточок), бетонные столбы удерживают под водой деревянные накладки, в которых обитают рыбы и мидии, в кирпичах спрятаны ряды маленьких отверстий – "гостиницы" для насекомых, а центральная ось является грядкой из местных цветов и трав – для бабочек и пчел.



Мост имеет места, где могут прятаться и гнездиться разные животные / Фото telegram



Как устроена конструкция моста Amstelstroombrug / Фото telegram

Кроме того, конструкция оснащена водяным буфером. Это гарантирует, что растения получают достаточное количество воды, даже если сухая погода властвует в течение длительного времени.

При строительстве использовались экологически чистые уже переработанные материалы. Они также подходят для дальнейшей переработки. Кирпич изготовлен из переработанной керамики, балюстрады и скамейки из экологически чистой древесины, а освещение – из светодиодных ламп.

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Мост Amstelstroombrug объединяет новые районы Амстердама – Амстельвартьер и Дуйвендрехцеваарт. Благодаря ему можно легче и быстрее добраться до 10 тысяч домов, которые на сегодня только строятся в Оверамстеле.