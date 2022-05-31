У Нідерландах розробили додаток для спілкування з українцями

Так, в країні запустили спеціальний додаток для спілкування з українцями. Він доступний українською мовою.

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Його запустила компанія AppMachine. Застосунок перетворює телефон в кишеньковий перекладач і допомагає спілкуватися українською мовою.

Назва додатку – "Рryvit". У ньому доступні три мови – українська, нідерландська та англійська.



У Нідерландах розробили додаток "Рryvit" для спілкування з українцями / Фото appmachine.com

Після вибору мов екран телефону поділяється навпіл. Натиснувши на мікрофон, можна записати аудіо нідерландською і вже за декілька секунд отримати переклад українською мовою. Так можна зробити з кожною з трьох доступних мов.

У нідерландській компанії AppMachine, яка розробила додаток, зазначили, що "важко допомагати людям, коли не можеш спілкуватися". Саме це й стало причиною для створення додатку "Рryvit".

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