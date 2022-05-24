Так, у рамках Ніч музеїв, яка цьогоріч у Варшаві пройшла ще 14 травня, провели екскурсію в атомному укритті, що розташоване на території Металургійного заводу ArcelorMittal в Біланах. Це одне з найцікавіших місць у польській столиці, яке зазвичай приховане від очей містян. Ба більше, це єдиний діючий бункер у Варшаві.

І ще Зарплата брутто та нетто у Польщі: чим вони відрізняються і що варто знати про податки й збори

Що відомо про протиатомний варшавський бункер

Знайти укриття можна за адресою вулиця Kasprowicza, 132. Звели його ще в другій половині 50-х років на глибині 13 метрів. Всередині й понині збереглися меблі, обладнання та засоби надання медичної допомоги того часу, що сповна передають атмосферу. А одночасно перебувати в бункері можуть до 1 000 осіб.

Як кажуть у МВС Польщі, станом на 2015 рік у країні було 91 укриття, які здатні були захистити населення у разі ядерної загрози. Деякі з них збереглися ще з 50-70 років. Однак на сьогодні лише варшавський бункер може виконувати свої прямі функції, а усі інші – служать як музеї.

До слова! У Празі також є діючий протиатомний бункер, про який ми розповідали раніше. Площа укриття становить 1 332 квадратні метри, на яких здатні розміститися до 1 300 осіб.

Як виглядає ядерний бункер у Варшаві: дивіться фото



Фото: Super Express



Фото: Super Express



Фото: Super Express



Фото: Super Express



Фото: Super Express



Фото: Super Express



Фото: Super Express