Так, безкоштовні прогулянки влаштовують в одному з найбільших укриттів цивільного захисту в Празі. Бункер регулярно обслуговують, він освітлюється та обігрівається. А екскурсія буде цікавою для відвідувачів будь-якого віку.

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Що відомо про протиатомний бункер Folimanka

Площа укриття становить 1 332 квадратні метри. Цей бункер здатний захистити від ядерної загрози 1 300 осіб.

Екскурсія розділена на два основних кола. Дивіться нижче план (заштриховані ділянки недоступні для громадськості):



План екскурсії / Фото krytfolimanka

Дні відкритих дверей у 2022 році

Безкоштовні екскурсії без екскурсоводів доступні у першу суботу кожного місяця з 9:00 до 15:00 (реєструватися не потрібно). На будь-які запитання щодо особливостей протиатомного бункера та його історії з радістю дадуть відповіді працівники або волонтери, які у робочі години перебувають безпосередньо в укритті. Коментарі вони можуть дати чеською, англійською або російською мовами.

Дати вільного входу у бункер Folimanka:

14 травня;

18 червня;

9 липня;

13 серпня;

17 вересня;

15 жовтня;

19 листопада;

17 грудня.

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Як виглядає Folimanka зсередини



Фото: prague



Фото: prague



Фото: prague



Фото: prague

Як добратися до протиатомного укриття у Празі

Бункер Folimanka розташований в районі Виногради (Прага 2) на вулиці Pod Karlovem. Вхід в укриття – навпроти будинку під номером 2.

Найкраще транспортне сполучення – трамвай №6 і №11, який зупиняється на вулиці Белеградській на зупинці Nuselské schody або Pod Karlovem.

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