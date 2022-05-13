Так, безкоштовні прогулянки влаштовують в одному з найбільших укриттів цивільного захисту в Празі. Бункер регулярно обслуговують, він освітлюється та обігрівається. А екскурсія буде цікавою для відвідувачів будь-якого віку.
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Що відомо про протиатомний бункер Folimanka
Площа укриття становить 1 332 квадратні метри. Цей бункер здатний захистити від ядерної загрози 1 300 осіб.
Екскурсія розділена на два основних кола. Дивіться нижче план (заштриховані ділянки недоступні для громадськості):
План екскурсії / Фото krytfolimanka
Дні відкритих дверей у 2022 році
Безкоштовні екскурсії без екскурсоводів доступні у першу суботу кожного місяця з 9:00 до 15:00 (реєструватися не потрібно). На будь-які запитання щодо особливостей протиатомного бункера та його історії з радістю дадуть відповіді працівники або волонтери, які у робочі години перебувають безпосередньо в укритті. Коментарі вони можуть дати чеською, англійською або російською мовами.
Дати вільного входу у бункер Folimanka:
- 14 травня;
- 18 червня;
- 9 липня;
- 13 серпня;
- 17 вересня;
- 15 жовтня;
- 19 листопада;
- 17 грудня.
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Як виглядає Folimanka зсередини
Фото: prague
Фото: prague
Фото: prague
Фото: prague
Як добратися до протиатомного укриття у Празі
Бункер Folimanka розташований в районі Виногради (Прага 2) на вулиці Pod Karlovem. Вхід в укриття – навпроти будинку під номером 2.
Найкраще транспортне сполучення – трамвай №6 і №11, який зупиняється на вулиці Белеградській на зупинці Nuselské schody або Pod Karlovem.
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