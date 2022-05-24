Так, в рамках Ночи музеев, которая в этом году в Варшаве прошла еще 14 мая, провели экскурсию в атомном укрытии, расположенном на территории Металлургического завода ArcelorMittal в Биланах. Это одно из самых интересных мест в польской столице, которое обычно скрытое от глаз горожан. Более того, это единственный действующий бункер в Варшаве.

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Что известно о противоатомном варшавском бункере

Найти укрытие можно по адресу улица Kasprowicza, 132. Построили его еще во второй половине 50-х годов на глубине 13 метров. Внутри и по сей день сохранилась мебель, оборудование и средства оказания медицинской помощи того времени, которые полностью передают атмосферу. А одновременно находиться в бункере могут до 1 000 человек.

Как говорят в МВД Польши, по состоянию на 2015 год в стране было 91 укрытие, способное защитить население в случае ядерной угрозы. Некоторые из них сохранились с 50-70 лет. Однако на сегодня только варшавский бункер может выполнять свои прямые функции, а все остальные – служат как музеи.

К слову! В Праге также есть действующий противоатомный бункер, о котором мы рассказывали раньше. Площадь укрытия составляет 1 332 квадратных метра, на которых способны разместиться до 1 300 человек.

Как выглядит ядерный бункер в Варшаве: смотрите фото



Фото: Super Express



Фото: Super Express



Фото: Super Express



Фото: Super Express



Фото: Super Express



Фото: Super Express