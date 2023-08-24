Символ незламності у Грузії: у Тбілісі розгорнули 32-метровий прапор України

У столиці Грузії розгорнули величезний український прапор. Так грузини привітали Україну з Днем Державного прапора та Днем Незалежності.

Українські та грузинські активісти об'єдналися в рамках флешмобу на підтримку свободи та незалежності України. У День Державного прапора вони розгорнули на Мосту Миру у Тбілісі 32-метровий синьо-жовтий стяг.

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Підтримка Грузії

Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Олександр Шульга розповів, що попри всі негаразди, які зустрічаються на шляху двох країн, українці та грузини змогли зібратися разом і відзначити день головного символу державності – українського прапора.

Наразі нам всім життєво важлива перемога, бо без перемоги не буде нашої України. Сьогодні, завтра і скільки буде потрібно, ми будемо боротися за перемогу,

– підкреслив Олександр Шульга.

Тимчасовий повірений додав, що церемонія підняття прапора викликає почуття неабиякої гордості за свою Батьківщину. Відчувається вдячність за приналежність до нації, яка подолала важкий історичний шлях і змогла зберегти свою культуру.

32-метровий прапор розгорнули у Тбілісі / Фото Посольства України у Грузії

У посольстві України у Грузії подякували всім учасникам флешмобу і нагадали, що прапор єднає серця, відрізняє нас від інших націй і об'єднує в хвилини радості й тривоги.

Символ свободи й незламності біля Європарламенту

Також сьогодні, у День Незалежності України, у Тбілісі відбудеться урочиста хода українців і друзів України. Вона розпочнеться від пам'ятника Тарасу Шевченку і завершиться біля парламенту Грузії.

У День Державного прапора України біля будівлі Європарламенту розгорнули 30-метровий синьо-жовтий стяг. Тримали його українці в вишиванках та з національними символами.

У Брюсселі хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто боровся за право підіймати прапор України. Українці разом заспівали гімн та "Червону калину".

А ввечері будівлі європейських інституцій підсвітили синьо-жовтими кольорами на знак солідарності з Україною. Так європейські партнери привітали нас із Днем Незалежності.