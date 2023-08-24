Украинские и грузинские активисты объединились в рамках флешмоба в поддержку свободы и независимости Украины. В День Государственного флага они развернули на Мосту Мира в Тбилиси 32-метровый сине-желтый флаг.
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Поддержка Грузии
Временный поверенный по делам Украины в Грузии Александр Шульга рассказал, что, несмотря на все невзгоды, которые встречаются на пути двух стран, украинцы и грузины смогли собраться вместе и отметить день главного символа государственности – украинского флага.
Пока нам всем жизненно важна победа, потому что без победы не будет нашей Украины. Сегодня, завтра и сколько потребуется, мы будем бороться за победу,
– подчеркнул Александр Шульга.
Временный поверенный добавил, что церемония поднятия флага вызывает чувство незаурядной гордости за свою Родину. Чувствуется благодарность за принадлежность к нации, которая преодолела трудный исторический путь и смогла сохранить свою культуру.
32-метровый флаг развернули в Тбилиси / Фото Посольства Украины в Грузии
В посольстве Украины в Грузии поблагодарили всех участников флешмоба и напомнили, что флаг объединяет сердца, отличает нас от других наций и поддерживает в минуты радости и тревоги.
Символ свободы и несокрушимости у Европарламента
В День Государственного флага Украины у здания Европарламента развернули 30-метровый сине-желтый флаг. Держали его украинцы в вышиванках и с национальными символами.
В Брюсселе минутой молчания почтили память всех, кто боролся за право поднимать флаг Украины. Украинцы вместе спели гимн и "Червону калину".
А вечером здания европейских институций подсветили сине-желтыми цветами в знак солидарности с Украиной. Так европейские партнеры поздравили нас с Днем Независимости.