Живі ланцюги створять на центральних вулицях міст за кордоном. Ця акція має вчергове привернути увагу світу до України. А ще так українці хочуть подякувати країнам, які надали їм прихисток, за допомогу.

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Візьмуться за руки у різних містах

Станом на час публікації до живого "‎Ланцюга Єдності" вже долучилися близько 28 тисяч учасників. Переважна більшість – у європейських містах.

Найбільше охочих зареєструвалися у:

Польщі – понад 2 000 учасників;

Німеччині – майже 1 900 учасників;

Чехії – близько 1 000 охочих.

Але знайшлися навіть кілька десятків осіб, які готові публічно підтримати Україну і в російських містах – Москві, Санкт-Петербурзі, Челябінську та інших. Втім, можливо, це додались українці, щоб імітувати "віртуальний ланцюг".

Як це було у 2022 році: дивіться відео

Як долучитися

До живого ланцюга ще можна доєднатися. Для того, щоб взяти участь у акції, необхідно перейти за посиланням і натиснути "‎Приєднатися до ланцюга".

Далі знайдіть на мапі своє місто та позначте на центральній вулиці точне місце, де ви плануєте стояти. Побачивши цю позначку, інші учасники зможуть стати пліч-о-пліч з вами. Так само можна знайти тих, хто вже відмітився, і зайняти місце поруч, щоб продовжити ланцюг.

А 24 серпня о 19:00 за місцевим часом приходьте на вибране місце та беріться за руки з тими, хто також приєднався до акції.

Беріть із собою прапори України та плакати. У рамках акції буде висловлено подяку державам, які підтримують Україну з початку повномасштабного вторгнення.

А про те, як святкуватимуть День Незалежності України за кордоном, ви можете дізнатися у цьому матеріалі.