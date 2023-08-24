У кольорах українського прапора засяяли Європарламент, Єврокомісія та Єврорада, повідомляє 24 Канал. Євроінституції напередодні ввечері підсвітили на підтримку України. Синьо-жовті будівлі в самому центрі Євросоюзу вчергове доводять, що цивілізований світ на боці добра.

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Підтримка Євросоюзу

Привітання з Днем Незалежності з'явились у соцмережі X (колишній Twitter) з офіційних акаунтів інституцій Євросоюзу та топ-чиновників. А ексклюзивні фото для 24 Каналу зробила Софія Назаренко.

Блакитний, як небо над Україною, жовтий, як її поля. Напередодні Дня Незалежності прапор України освітлює нашу штаб-квартиру в Брюсселі. Ми віддаємо шану хоробрим українцям, які борються за майбутнє своєї країни,

– йдеться у пості Єврокомісії.

Єврокомісія в кольорах України / Фото Софії Назаренко

Напередодні завтрашнього Дня Незалежності України будівля Європейської ради сьогодні яскраво сяє жовто-блакитними кольорами, як символ нашої рішучої підтримки України,

– написав голова Євроради Шарль Мішель.

Єврораду також підсвітили національними кольорами України / Фото Софії Назаренко

Синій і жовтий кольори символізують мужність і стійкість відважного українського народу. Вони об'єднують нас та уособлюють європейське майбутнє України. І сьогодні ввечері вони освітлюють наш Європарламент, коли ми приєднуємося до наших українських друзів у святкуванні Дня Незалежності,

– заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

Європейський парламент засяяв до Дня Незалежності / Фото Софії Назаренко

Також синьо-жовтими кольорами підсвітили і будівлю зовнішньополітичної служби ЄС. Своє привітання для українців написав голова відомства Жозеп Боррель.

Ми вшановуємо мужній український народ, який відважно захищає свою державу та своє майбутнє. Напередодні Дня Незалежності України Європейська зовнішньополітична служба сяє синьо-жовтими українськими кольорами,

– написав він у X (Twitter) і додав світлину.

А напередодні у День Державного прапора України біля будівлі Європарламенту розгорнули 30-метровий синьо-жовтий стяг. Тримали прапор українці в вишиванках та з національними символами.