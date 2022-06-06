Де у Варшаві можна безкоштовно взяти чи залишити їжу: перелік точок

У польській столиці уже 6 років працюють такі собі "закусочні", де кожен може взяти безоплатно необхідні продукти або ж залишити харчі для інших. Про принцип роботи та місце розташування точок – читайте далі.

Люди щоденно по всій планеті тоннами викидають продукти, які не встигли з'їсти та так і зіпсувалися в холодильнику. Цей показник відходів їжі в Польщі сягає близько 5 – 9 мільйонів тонн щороку.

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Аби споживати їжу свідомо, у Варшаві ще в 2016 році запустили проєкт Jadłodzielni – мережу спеціальних холодильників чи шаф, у яких місцеві жителі можуть залишати продукти, що не встигнуть використати на своїй кухні. Крім цього, з таких "закусочних" кожен абсолютно безкоштовно може взяти необхідні продукти.

Умови користування Jadłodzielni прості:

Харчі повинні бути в чистій та щільно закритій упаковці.

Товар з позначкою "придатний до" може бути з мінімальним простроченим терміном придатності.

На упаковці з будь-якою готовою їжею потрібно вказати склад страви та дату приготування

Заборонено залишати зіпсовані продукти, сире м'ясо, страви із сирими яйцями або непастеризованим молоком.



Карта з локаціями Jadłodzielni / Фото warszawa19115

Список точок Jadłodzielni та їхній графік роботи

Bemowo

Локація: Miejsce Aktywności Lokalnej "Dwa Jelonki", ul. Powstańców Śląskich 44.

Графік роботи: понеділок – п'ятниця: 8:00 – 18:00.

Białołęka

Локація: Ryneczek Poraje, вул. Porajów 1.

Графік роботи: цілодобово.

Ochota

Локація: OCH Dzielnia, вул. Powstańców Wielkopolskich 17.

Графік роботи: цілодобово.

Rembertów

Локація: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plutonowych 10.

Графік роботи: цілодобово.

Wesoła

Локація: Przedszkole Domek Wesoła, на tyłach przedszkola, ul. Orzechowa.

Графік роботи: цілодобово.

Żoliborz

Локація: Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. J. Słowackiego 6/8.

Графік роботи: цілодобово.

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