Люди щоденно по всій планеті тоннами викидають продукти, які не встигли з'їсти та так і зіпсувалися в холодильнику. Цей показник відходів їжі в Польщі сягає близько 5 – 9 мільйонів тонн щороку.
І ще Пристрасті щодо безвізу: чи можна в'їхати до Польщі після того, як 90 днів вичерпані
Аби споживати їжу свідомо, у Варшаві ще в 2016 році запустили проєкт Jadłodzielni – мережу спеціальних холодильників чи шаф, у яких місцеві жителі можуть залишати продукти, що не встигнуть використати на своїй кухні. Крім цього, з таких "закусочних" кожен абсолютно безкоштовно може взяти необхідні продукти.
Умови користування Jadłodzielni прості:
- Харчі повинні бути в чистій та щільно закритій упаковці.
- Товар з позначкою "придатний до" може бути з мінімальним простроченим терміном придатності.
- На упаковці з будь-якою готовою їжею потрібно вказати склад страви та дату приготування
- Заборонено залишати зіпсовані продукти, сире м'ясо, страви із сирими яйцями або непастеризованим молоком.
Карта з локаціями Jadłodzielni / Фото warszawa19115
Список точок Jadłodzielni та їхній графік роботи
Bemowo
- Локація: Miejsce Aktywności Lokalnej "Dwa Jelonki", ul. Powstańców Śląskich 44.
- Графік роботи: понеділок – п'ятниця: 8:00 – 18:00.
Białołęka
- Локація: Ryneczek Poraje, вул. Porajów 1.
- Графік роботи: цілодобово.
Ochota
- Локація: OCH Dzielnia, вул. Powstańców Wielkopolskich 17.
- Графік роботи: цілодобово.
Rembertów
- Локація: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plutonowych 10.
- Графік роботи: цілодобово.
Wesoła
- Локація: Przedszkole Domek Wesoła, на tyłach przedszkola, ul. Orzechowa.
- Графік роботи: цілодобово.
Żoliborz
- Локація: Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. J. Słowackiego 6/8.
- Графік роботи: цілодобово.
Читайте також Українки опановують спеціальні професії в Польщі, на яких здебільшого працюють чоловіки
Вам може бути цікаво – Євросоюз готує 7 пакет санкцій: дивіться у відео, чого чекати