Саме тому деякі підприємства у Польщі починають пропонувати "чоловічу" роботу українським жінкам. Таким чином роботодавці хочуть, так би мовити, поцілити одразу у двох зайців – закрити вакансії, де є дефіцит у чоловіках, а також дати можливість біженкам працевлаштуватися і отримувати легальний прибуток в Польщі. Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal.

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Однією з перших у свою роботу внесла корективи логістична галузь, де зараз для жінок пропонують роботу комплектувальниць товарів на складах. На деяких з них зменшують вагу посилок до комфортної для жінок. Крім цього, зараз у Польщі набирає обертів "високий" сезон в логістиці та торгівлі, а відповідно, збільшується кількість вакансій, які вимагають спеціальної кваліфікації. Наприклад, шукають часто операторів автонавантажувача. Аби на таку роботу змогли влаштуватися жінки з України, для них відкривають спеціальні курси.

Раніше цю роботу так званих "карщиків" виконували тільки чоловіки. Нині жінки, які виїхали з України, рятуючись від війни, зможуть опанувати цю професію абсолютно безкоштовно після тижневих курсів і отримати відповідний сертифікат. Ми запустили власну школу операторів навантажувача на базі одного з логістичних підприємств. Для жінок – це можливість влаштуватися на роботу із зарплатою на 40% вище, ніж для некваліфікованих робітників. Для польських роботодавців – це можливість знайти працівників на ті вакансії, які вони зараз не можуть заповнити через дефіцит чоловіків,

– каже директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Крім того, на деяких підприємствах харчової промисловості (м’ясокомбінати та рибзаводи) створено спеціальний графік для українських жінок, щоби вони могли працювати позмінно і мали час на догляд за дітьми.

У найближчі тижні кількість вакансій для жінок зростатиме через початок "високого" сезону виробництва. За минулий тиждень їх стало на 10 – 15 % більше. Без знання мови і досвіду українки в Польщі отримують біля 3 400 – 3 600 злотих на місяць (приблизно 23,5 – 25 тисяч гривень). Це робота на підприємствах харчової промисловості, логістичних складах та в сфері обслуговування.

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До слова! За даними Міністерства сім’ї та соціальної політики Польщі, у країні вже знайшли роботу майже 180 тисяч громадян України – це більше третини повнолітніх, зареєстрованих у системі PESEL.

Про робота у Польщі для українців та яка ситуація на тамтешньому ринку праці – дивіться у свіжому відео