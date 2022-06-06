Люди ежедневно по всей планете тоннами выбрасывают продукты, которые не успели съесть и так испортились в холодильнике. Этот показатель отходов пищи в Польше достигает около 5 – 9 миллионов тонн в год.
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Чтобы употреблять пищу сознательно, в Варшаве еще в 2016 году запустили проект Jadłodzielni – сеть специальных холодильников или шкафов, где местные жители могут оставлять продукты, которые не успеют использовать на своей кухне. Кроме этого, из таких "закусочных" каждый совершенно бесплатно может взять необходимые продукты.
Условия использования Jadłodzielni просты:
- Еда должна быть в чистой и плотно закрытой упаковке.
- Товар с пометкой "пригоден к" может быть с минимальным просроченным сроком годности.
- На упаковке с любой готовой едой следует указать состав блюда и дату приготовления.
- Запрещается оставлять испорченные продукты, сырое мясо, блюда с сырыми яйцами или непастеризованным молоком.
Карта с локациями Jadłodzielni / Фото warszawa19115
Список точек Jadłodzielni и их график работы
Bemowo
- Локация: Miejsce Aktywności Lokalnej "Dwa Jelonki", ul. Powstańców Śląskich 44.
- График работы: понедельник – пятница: 8:00 – 18:00.
Białołęka
- Локация: Ryneczek Poraje, ул. Porajów 1.
- График работы: круглосуточно.
Ochota
- Местонахождение: OCH Dzielnia, ул. Powstańców Wielkopolskich 17.
- График работы: круглосуточно.
Rembertów
- Местонахождение: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plutonowych 10.
- График работы: круглосуточно.
Wesoła
- Местонахождение: Przedszkole Domek Wesoła, на tyłach przedszkola, ul. Orzechowa.
- График работы: круглосуточно.
Żoliborz
- Местонахождение: Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. J. Słowackiego 6/8.
- График работы: круглосуточно.
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