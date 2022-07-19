В яких must-visit локаціях туристи найчастіше стають жертвами шахраїв: рейтинг

19 липня 2022 , 17:25
Читать новость на русском

Джерело:

Express

Популярні місця постійно кишать туристами, які перебувають під враженнями та бажають зробити якомога більше вдалих світлин. Цим користаються шахраї, які "працюють" у таких локаціях.

Щоб кожен з нас міг уникнути таких інцидентів, аналітики британської платформи Money.co.uk назвали 10 місць для відпочинку в Європі, де туристів найчастіше можуть обікрасти. Рейтинг –   дивіться далі.

Може зацікавити Музеї Німеччини зробили безкоштовний вхід для українців: куди можна сходити

10 локацій, де туристів найчастіше обкрадають

Найбільше туристи ризикують стати жертвами кишенькових злодіїв у Франції, Іспанії, Італії та Чехії.

Зокрема, бульвар Ла-Рамбла в Барселоні, що очолює анти-топ, отримав більше 3,2 тисяч згадок на Tripadvisor як місце, де варто уважно пильнувати свої речі.

Отже, рейтинг виглядає так:

  1. Ла-Рамбла, Барселона, Іспанія
  2. Ейфелева вежа, Париж, Франція
  3. Фонтан Треві, Рим, Італія
  4. Карлів міст, Прага, Чехія
  5. Сакре-Кер, Париж, Франція
  6. Колізей, Рим, Італія
  7. Староміська площа, Прага, Чехія
  8. Лувр, Париж, Франція
  9. Собор Паризької Богоматері, Париж, Франція
  10. Саграда Фамілія, Барселона, Іспанія
Зверніть увагу: компанія NUMBEO опублікувала рейтинг найдорожчих міст для життя у 2022 році. Ви здивуєтесь, але у списку навіть відсутні ОАЕ.
Автор: Марта Касіянчук