В яких must-visit локаціях туристи найчастіше стають жертвами шахраїв: рейтинг
Джерело:Express
Популярні місця постійно кишать туристами, які перебувають під враженнями та бажають зробити якомога більше вдалих світлин. Цим користаються шахраї, які "працюють" у таких локаціях.
Щоб кожен з нас міг уникнути таких інцидентів, аналітики британської платформи Money.co.uk назвали 10 місць для відпочинку в Європі, де туристів найчастіше можуть обікрасти. Рейтинг – дивіться далі.
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10 локацій, де туристів найчастіше обкрадають
Найбільше туристи ризикують стати жертвами кишенькових злодіїв у Франції, Іспанії, Італії та Чехії.
Зокрема, бульвар Ла-Рамбла в Барселоні, що очолює анти-топ, отримав більше 3,2 тисяч згадок на Tripadvisor як місце, де варто уважно пильнувати свої речі.
Отже, рейтинг виглядає так:
- Ла-Рамбла, Барселона, Іспанія
- Ейфелева вежа, Париж, Франція
- Фонтан Треві, Рим, Італія
- Карлів міст, Прага, Чехія
- Сакре-Кер, Париж, Франція
- Колізей, Рим, Італія
- Староміська площа, Прага, Чехія
- Лувр, Париж, Франція
- Собор Паризької Богоматері, Париж, Франція
- Саграда Фамілія, Барселона, Іспанія