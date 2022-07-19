Чтобы каждый из нас мог избежать подобных инцидентов, аналитики британской платформы Money.co.uk назвали 10 мест для отдыха в Европе, где туристов чаще всего могут обокрасть. Рейтинг – смотрите дальше.
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10 локаций, где туристов чаще всего обворовывают
Больше всего туристы рискуют стать жертвами карманников во Франции, Испании, Италии и Чехии.
В частности, возглавляющий анти-топ бульвар Ла-Рамбла в Барселоне получил более 3,2 тысяч упоминаний на Tripadvisor как место, где стоит внимательно следить за своими вещами.
Рейтинг выглядит так:
- Ла-Рамбла, Барселона, Испания
- Эйфелева башня, Париж, Франция
- Фонтан Треви, Рим, Италия
- Карлов мост, Прага, Чехия
- Сакре Кер, Париж, Франция
- Колизей, Рим, Италия
- Староместская площадь, Прага, Чехия
- Лувр, Париж, Франция
- Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция
- Саграда Фамилия, Барселона, Испания