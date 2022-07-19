Чтобы каждый из нас мог избежать подобных инцидентов, аналитики британской платформы Money.co.uk назвали 10 мест для отдыха в Европе, где туристов чаще всего могут обокрасть. Рейтинг – смотрите дальше.

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10 локаций, где туристов чаще всего обворовывают

Больше всего туристы рискуют стать жертвами карманников во Франции, Испании, Италии и Чехии.

В частности, возглавляющий анти-топ бульвар Ла-Рамбла в Барселоне получил более 3,2 тысяч упоминаний на Tripadvisor как место, где стоит внимательно следить за своими вещами.

Рейтинг выглядит так:

Ла-Рамбла, Барселона, Испания Эйфелева башня, Париж, Франция Фонтан Треви, Рим, Италия Карлов мост, Прага, Чехия Сакре Кер, Париж, Франция Колизей, Рим, Италия Староместская площадь, Прага, Чехия Лувр, Париж, Франция Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция Саграда Фамилия, Барселона, Испания

Обратите внимание: компания NUMBEO опубликовала рейтинг самых дорогих городов для жизни в 2022 году. Вы удивитесь, но в списке даже нет ОАЭ.