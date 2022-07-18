Німецькі музеї зробили безкоштовний вхід для українців
Так, українські біженці зможуть відвідати близько 70 музеїв по всій країні безкоштовно. Як зазначають на відповідному сайті, багато культурних закладів Німеччини позначені синьо-жовтими стрічками.
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Для безкоштовного входу достатньо предєявити український паспорт або інший документ, що посвідчує особу, наприклад, посвідку на проживання в Україні або дійсний студентський квиток українського університету.
Музеї, які українці можуть відвідати безкоштовно:
- Істсайдську галерею;
- обсерваторію Арченгольда;
- музей дизайну;
- музей природознавства;
- дитячий музей-лабіринт;
- палаци фонду прусських садів;
- німецький шпигунський музей;
- центр Анни Франк;
- галерею Берліна;
- німецьку сінематеку;
- музей зв'язку;
- музей лялькових театрів у Берліні.
Крім того, близько 60 музеїв Берліна оголошують безкоштовний вхід кожної першої неділі місяця для усіх відвідувачів.
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