Німецькі музеї зробили безкоштовний вхід для українців

Так, українські біженці зможуть відвідати близько 70 музеїв по всій країні безкоштовно. Як зазначають на відповідному сайті, багато культурних закладів Німеччини позначені синьо-жовтими стрічками.

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Для безкоштовного входу достатньо предєявити український паспорт або інший документ, що посвідчує особу, наприклад, посвідку на проживання в Україні або дійсний студентський квиток українського університету.

Музеї, які українці можуть відвідати безкоштовно:

Істсайдську галерею;

обсерваторію Арченгольда;

музей дизайну;

музей природознавства;

дитячий музей-лабіринт;

палаци фонду прусських садів;

німецький шпигунський музей;

центр Анни Франк;

галерею Берліна;

німецьку сінематеку;

музей зв'язку;

музей лялькових театрів у Берліні.

Зауважте: інші безкоштовні музеї можна переглянути на сайті.

Крім того, близько 60 музеїв Берліна оголошують безкоштовний вхід кожної першої неділі місяця для усіх відвідувачів.

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