Німецькі музеї зробили безкоштовний вхід для українців

Так, українські біженці зможуть відвідати близько 70 музеїв по всій країні безкоштовно. Як зазначають на відповідному сайті, багато культурних закладів Німеччини позначені синьо-жовтими стрічками.

Цікаво Ідея вихідного дня: як працює та скільки коштує вхід на найвищий оглядовий майданчик Варшави

Для безкоштовного входу достатньо предєявити український паспорт або інший документ, що посвідчує особу, наприклад, посвідку на проживання в Україні або дійсний студентський квиток українського університету.

Музеї, які українці можуть відвідати безкоштовно:

  • Істсайдську галерею;
  • обсерваторію Арченгольда;
  • музей дизайну;
  • музей природознавства;
  • дитячий музей-лабіринт;
  • палаци фонду прусських садів;
  • німецький шпигунський музей;
  • центр Анни Франк;
  • галерею Берліна;
  • німецьку сінематеку;
  • музей зв'язку;
  • музей лялькових театрів у Берліні.

Крім того, близько 60 музеїв Берліна оголошують безкоштовний вхід кожної першої неділі місяця для усіх відвідувачів.

Зверніть увагу – Німеччина обговорює гарантії безпеки для України з "близькими друзями": дивіться відео