Щоб кожен з нас міг уникнути таких інцидентів, аналітики британської платформи Money.co.uk назвали 10 місць для відпочинку в Європі, де туристів найчастіше можуть обікрасти. Рейтинг – дивіться далі.

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10 локацій, де туристів найчастіше обкрадають

Найбільше туристи ризикують стати жертвами кишенькових злодіїв у Франції, Іспанії, Італії та Чехії.

Зокрема, бульвар Ла-Рамбла в Барселоні, що очолює анти-топ, отримав більше 3,2 тисяч згадок на Tripadvisor як місце, де варто уважно пильнувати свої речі.

Отже, рейтинг виглядає так:

Ла-Рамбла, Барселона, Іспанія Ейфелева вежа, Париж, Франція Фонтан Треві, Рим, Італія Карлів міст, Прага, Чехія Сакре-Кер, Париж, Франція Колізей, Рим, Італія Староміська площа, Прага, Чехія Лувр, Париж, Франція Собор Паризької Богоматері, Париж, Франція Саграда Фамілія, Барселона, Іспанія

Зверніть увагу: компанія NUMBEO опублікувала рейтинг найдорожчих міст для життя у 2022 році. Ви здивуєтесь, але у списку навіть відсутні ОАЕ.