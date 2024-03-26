У різних куточках світу: 15 найдешевших місць для відпочинку у 2024
Джерело:Post Office Travel Money
Очікують, що 2024 рік стане справжнім "ренесансом" для туристичної сфери. Вона вернеться на допандемійний рівень. На тлі інфляції люди починають підшукувати бюджетні варіанти для мандрівки.
На щастя, у 2024 році є чимало варіантів бюджетного туризму. Мовиться про різні види відпочинку. До цьогорічного рейтингу потрапили, зокрема мальовничі пляжні локації.
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Найдешевші місця для відпочинку у 2024 році
Рейтинг очолило в'єтнамське місто Хоян. А торішній рекордсмен – Кейптаун у ПАР – у 2024 році посів почесне друге місце.
Хоян – найдешевше місто для відпочинку / Unsplash
Також до рейтингу увійшли:
- Момбаса, Кенія
- Токіо, Японія
- Алгарве, Португалія
- Шарм-ель-Шейх, Єгипет
- Сонячний Берег, Болгарія
- Кута, Балі
- Мармарис, Туреччина
- Пафос, Кіпр
- Пенанг, Малайзія
- Пхукет, Таїланд
- Делі, Індія
- Коста-дель-Соль, Іспанія
- Монтего-Бей, Ямайка.
Очікують, що цьогоріч їх відвідають мільйони туристів. За прогнозами, що пік відвідуваності стартує вже у червні 2024 року.
Людям оголосили Сім нових чудес світу
Нещодавно мандрівникам оголосили список Семи нових чудес світу. Його сформували на основі кількості щорічних відвідувачів, а також – кількості переглядів сторінок про чудеса у Вікіпедії. На першому місці опинився індійський Тадж-Махал. Упродовж року матеріал прочитали 28,601,383 людей.
Окрім того, до списку увійшли: Бурдж Халіфа в ОАЕ, Статуя Свободи у Нью-Йорку, Ейфелева вежа
у Парижі та гора Еверест, розташована у Гімалаях.