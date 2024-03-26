К счастью, в 2024 году есть немало вариантов бюджетного туризма. Говорится о различных видах отдыха. В нынешний рейтинг попали, в частности живописные пляжные локации.

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Самые дешевые места для отдыха в 2024 году

Рейтинг возглавил вьетнамский город Хоян. А прошлогодний рекордсмен – Кейптаун в ЮАР – в 2024 году занял почетное второе место.



Хоян – самый дешевый город для отдыха / Unsplash

Также в рейтинг вошли:

Момбаса, Кения

Токио, Япония

Алгарве, Португалия

Шарм-эль-Шейх, Египет

Солнечный Берег, Болгария

Кута, Бали

Мармарис, Турция

Пафос, Кипр

Пенанг, Малайзия

Пхукет, Таиланд

Дели, Индия

Коста-дель-Соль, Испания

Монтего-Бей, Ямайка.

Ожидают, что в этом году их посетят миллионы туристов. По прогнозам, пик посещаемости стартует уже в июне 2024 года.

Людям объявили Семь новых чудес света

Недавно путешественникам объявили список Семи новых чудес света. Его сформировали на основе количества ежегодных посетителей, а также – количества просмотров страниц о чудесах в Википедии. На первом месте оказался индийский Тадж-Махал. В течение года материал прочитали 28,601,383 человек.

Кроме того, в список вошли: Бурдж Халифа в ОАЭ, Статуя Свободы в Нью-Йорке, Эйфелева башня

в Париже и гора Эверест, расположенная в Гималаях.