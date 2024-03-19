Щороку Сім нових чудес світу відвідують мільйони туристів з різних континентів. Вочевидь, після публікації топу кількість відвідувачів зросте ще більше.

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Сім нових чудес світу

7 позиція – Мачу-Пікчу (Перу). Переглядів сторінки – 14,229,131. Древня цитадель інків щороку приваблює мільйони туристів. Історики та археологи досі сперечаються про її минуле. А ЮНЕСКО додало Мачу-Пікчу у список всесвітнього спадку.



Мачу-Пікчу / Unsplash

6 позиція – Ейфелева вежа (Франція). Переглядів сторінки – 17,316,414. Найромантичніше місце планети з'явилося лише наприкінці XIX століття. Водночас уявити Париж та навіть усю землю Землю без Ейфелевої вежі – нереально.



Ейфелева вежа / Unsplash

5 позиція – Велика китайська стіна. Переглядів сторінки – 17,405,607. Це диво світу будувалося для захисту країни. Однак за століття історії Велика китайська стіна втілила у собі різноманітні архітектурні стилі різноманітних епох.



Велика китайська стіна / Unsplash

4 позиція – Статуя Свободи у Нью-Йорку. Переглядів сторінки – 19,851,871. Подарунок Франції на честь дружби з США став справжнім символом Нью-Йорку.



Статуя свободи / Unsplash

3 позиція – Еверест (Непал). Переглядів сторінки 22,066,676. Найвища у світі вершина – єдине природне чудо світу у топі. Щороку мандрівники з різних куточків світу намагаються підкорити вершину. Дехто навіть платить за це життям.



Еверест / Unsplash

2 позиція – Бурдж Халіфа (ОАЕ). Переглядів сторінки – 23,423,701. Будівництво найвищого хмарочоса світу (828 метрів) завершили лише у 2010 році. Туристи зауважують, що хоча б раз у житті варто помилуватися Бурдж Халіфа.



Бурдж-Халіфа / Unsplash

1 місце – Тадж-Махал (Індія). Переглядів сторінки – 28,601,383. Палац – справжній шедевр індо-ісламської архітектури. Його збудували як гробницю для коханої дружини імператора – Мумтаз Махал, увіковічнивши її ім'я в історії.



Тадж-Махал/ Unsplash

Окрім того, людей закликають скласти список своїх Семи нових чудес світу й поділитися ним у мережі.