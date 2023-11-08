Українцям продовжили дозволи на проживання в Данії до 17 березня 2025 року. Нові картки надішлють громадянам України поштою. За останніми даними Євростату, у країні під тимчасовим захистом перебувають майже 37 тисяч українців.

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Дозволи на проживання продовжать автоматично

Міграційна служба Данії планує перевірити справи українців до закінчення терміну дії поточного дозволу на проживання, тобто до 17 березня 2024 року. У випадку, якщо біженці з України і надалі відповідають критеріям тимчасового захисту, їхній дозвіл буде автоматично продовжено.

Вам не потрібно самостійно подавати заяву на продовження дозволу на проживання. Коли Міграційна служба Данії розгляне вашу справу і вам буде продовжено дозвіл на проживання, вам надішлють нову картку поштою,

– уточнили на урядовому сайті.

Крім того, українцям не потрібно повторно надавати біометричні дані (фотографію обличчя та відбитки пальців) для нової картки. Все це візьмуть з попередньої бази.

Щойно рішення по справі буде прийнято, біженцям особисто повідомлять про це. Якщо Міграційній службі знадобиться додаткова інформація, то з українцями також вийдуть на зв'язок.

Якщо ви зараз перебуваєте в Данії і у вас залишились питання, отримайте додаткову інформацію за номером телефону: +45 35 36 66 00.

Які ще країни продовжили тимчасовий захист для українців

Нещодавно Швейцарія оголосила про продовження тимчасового захисту для українських біженців. Статус S для них залишається в силі, поки Федеральна рада не скасує його. А станом на зараз таких передумов немає. Країна не готова відмовляти українцям у тимчасовому захисті, поки в Україні недостатньо безпечно.

Влада Португалії недавно також вирішила продовжити термін дії дозволів тимчасового захисту для українців. Поки що вони будуть чинними до березня 2024 року, але пізніше країна може продовжити їх ще на пів року.