Також Швейцарія планує активніше працевлаштовувати біженців з України. На що розраховувати українцям, які отримали або планують отримати тимчасовий захист у країні – читайте далі.

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Статус S для українців продовжено

Уряд Швейцарії вирішив не скасовувати дію тимчасового захисту для українців і продовжив його дію до 4 березня 2025 року. Безпекова ситуація поки що не дозволяє українським біженцям повернутися додому.

Очікується, що ситуація в Україні не зміниться в осяжному майбутньому,

— підкреслили в заяві Федеральної ради Швейцарії.

Надалі громадян України планують активніше працевлаштовувати. Хочуть дати роботу 40% українців, які мають статус S. Цей статус дозволяє виїжджати за кордон, а також працювати у Швейцарії протягом одного року і з можливістю продовження.

Станом на кінець жовтня 2023 року активний статус S у Швейцарії мають понад 66 тисяч українців. Швейцарський уряд не планує його скасовувати, допоки в Україні не стабілізується безпекова ситуація.

Країна запропонує українцям гроші за повернення додому

Державний секретаріат із міграції та влада швейцарських кантонів розробили програму добровільного повернення українських біженців на батьківщину. Їм буде запропоновано фінансовий стимул у розмірах від 1 000 до 4 000 швейцарських франків.

Швейцарія сподівається, що коли ситуація в Україні стане безпечнішою, українські біженці добровільно повернуться назад за 6 – 9 місяців.

Додатковим стимулом може стати фінансова підтримка в розмірі від 1 000 до 4 000 швейцарських франків (приблизно від 1 040 до 4 150 євро). Сума допомоги залежатиме від того, коли саме українці покинуть територію Швейцарії: чим раніше, тим більшою буде виплата.