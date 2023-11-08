Украинцам продлили возможность проживать в Дании до 17 марта 2025 года. Новые карты пришлют гражданам Украины по почте. По последним данным Евростата, в стране под временной защитой находятся около 37 тысяч украинцев.

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Разрешения на проживание продолжат автоматически

Миграционная служба Дании планирует проверить дела украинцев до истечения срока действия текущего разрешения на проживание, то есть до 17 марта 2024 года. В случае, если беженцы из Украины и дальше отвечают критериям временной защиты, их документы продлят автоматически.

Вам не нужно самостоятельно подавать заявление на продление вида на жительство. Когда Миграционная служба Дании рассмотрит ваше дело и вам будет продлено разрешение на проживание, вам пришлют новую карточку по почте,

– уточнили на правительственном сайте.

Кроме того, украинцам не нужно повторно предоставлять биометрические данные (фотографию лица и отпечатки пальцев) для новой карты. Всё это возьмут с предыдущей базы.

Как только решение по делу будет принято, беженцам лично сообщат об этом. Если Миграционная служба потребует дополнительную информацию, то с украинцами также выйдут на связь.

Если вы сейчас находитесь в Дании и у вас остались вопросы, получите дополнительную информацию по телефону: +45 35 36 66 00.

Какие еще страны продлили временную защиту для украинцев

Недавно Швейцария объявила о продлении временной защиты для украинских беженцев. Статус S для них остается в силе, пока Федеральный совет не отменит его. А по состоянию на сегодняшний день таких предпосылок нет. Страна не готова отказывать украинцам во временной защите, пока в Украине недостаточно безопасно.

Власть Португалии недавно также решила продлить срок действия разрешений временной защиты для украинцев. Пока они будут действовать до марта 2024 года, но позже страна может продлить их еще на полгода.