Уряд Португалії продовжив тимчасовий захист для українських біженців ще на 6 місяців. Громадяни України можуть залишатися й отримувати допомогу до 24 березня 2024 року. Скільки українців знайшли притулок у Португалії та в яких містах їх найбільше – далі в матеріалі.

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Життя українців у Португалії

За даними Євростату, наразі у Португалії перебувають понад 56 тисяч українців. Тимчасовий захист для біженців тут спершу надали на рік, а потім двічі продовжували ще на 6 місяців.

Найбільше українських громадян проживають у таких муніципалітетах:

Лісабон (понад 12 тисяч осіб);

Кашкайш (понад 3 тисячі);

Порту (майже 3 тисячі українців);

Сінтра (близько 2 тисяч);

Албуфейра (майже 1,5 тисячі українців).

До речі, влітку в Португалії зафіксували значний відтік українських біженців – виїхали понад 4 тисячі осіб. Про це повідомила Служба імміграції та прикордонної служби Португалії.

Президент Асоціації українців Португалії Павло Садоха розповів: дійсно, чимало українців весною та влітку повернулися додому. Особливо це стосується жінок та дітей. Вони залишали Португалію через труднощі з пошуком житла, високу ціну оренди, проблеми з працевлаштуванням. Часто українці обирали переїзд до іншої країни, наприклад, Німеччини чи Швейцарії, шукаючи кращі умови для життя.

Українці в Португалії отримують соціальну допомогу в сумі близько 200 євро на місяць (на дорослого) і 100 євро (на дитину). Але на такі виплати можуть розраховувати тільки ті, хто не має доходу. Деталі про матеріальну підтримку українців – на сайті Соціальної служби Португалії.

Про особливості життя українців у Португалії: від пошуку житла до цін на транспорт – читайте в цьому матеріалі.